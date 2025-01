Boeing affida il mercato italiano ad Anna Veclani

Anna Clementina Veclani è la nuova managing director di Boeing per l’Italia e il Sud Europa. Veclani supervisionerà tutte le operazioni del colosso americano in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel business development del settore Difesa per il Sud Europa e i Balcani.

«L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei – sottolinea Liam Benham, presidente di Boeing Eu, Nato e Government Affairs Europe – La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa».

Nel suo bagaglio Anna Veclani ha oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. In precedenza ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di institutional relations manager e business development manager. Ha iniziato la carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi.

«Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali – ha commentato Veclani – La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza». Veclani sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham.