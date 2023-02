Boscolo Tours premia le adv che prenotano online

Al via la nuova campagna Prenota Prima di Boscolo Tours dedicata agli agenti di viaggi e riservata alle prenotazioni online: dopo un inizio d’anno siglato dalla pubblicazione e distribuzione del manuale tecnico loro dedicato e dei 15 nuovi cataloghi monografici per i clienti, l’operatore supporta il trade anche nell’ecommerce: fino al 19 marzo per tutte le prenotazioni dei Viaggi Guidati in partenza da maggio ad agosto, confermate dal portale attraverso l’area riservata alle agenzie, saranno infatti riconosciuti sconti fino a 200 euro a pratica.

«Finalmente nel 2023 si può riparlare di advanced booking, già da inizio anno abbiamo avuto evidenti segnali che i clienti stanno tornando a considerare questa modalità. Abbiamo quindi deciso di supportare le agenzie con una promo dedicata, valida solo per le prenotazioni online, spiega il direttore commerciale Salvatore Sicuso – Negli ultimi anni abbiamo supportato in maniera energica l’e-commerce nelle agenzie di viaggi, riconoscendo maggiori marginalità e commissioni alle agenzie che prenotano online e abbiamo visto crescere fino al 70% la percentuale delle agenzie che prenotano in autonomia direttamente dal nostro sito. La nostra attenzione al mondo digitale e all’ ecommerce è alta: nel 2023 proporremo un nuovo sito ancora più performante e ancora più vicino alle esigenze delle agenzie di viaggi».