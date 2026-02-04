Boston celebra l’indipendenza con la mostra-evento “America at 250”

Per commemorare il 250° anniversario dell’indipendenza statunitense, il Museum of Fine Arts di Boston (Mfa) ha annunciato una significativa riorganizzazione delle sue gallerie dedicate all’arte delle Americhe del XVIII secolo. Queste rinnovate esposizioni apriranno al pubblico il 19 giugno 2026, poco prima delle celebrazioni del 4 luglio, ed esploreranno il ruolo cruciale avuto dagli artisti nel plasmare quell’epoca, presentando opere già amate e pezzi inediti appartenenti alla vasta collezione dell’Mfa, tra le più ricche al mondo per quanto riguarda l’arte americana.

La selezione includerà creazioni che vanno dal monumentale al miniaturistico, abbracciando diverse forme artistiche. Le gallerie saranno inaugurate durante la tradizionale giornata del Juneteenth organizzata dal museo, dando il via a una celebrazione di due giorni intitolata “America at 250”. Questo evento speciale esplorerà temi profondamente legati alle origini della nazione, come la resistenza, la libertà e la rivoluzione.

Le esposizioni presenteranno storie ed esperienze, analizzando come gli artisti del 18° secolo abbiano influenzato idee di nazionalità e identità ancora rilevanti oggi. Le nuove gallerie includeranno un tour multimediale gratuito disponibile sull’app Mfa Mobile tramite Bloomberg Connects.

Lo spazio introduttivo accoglierà i visitatori con una delle opere più iconiche e amate della collezione del Mfa: Watson and the Shark (1778) di John Singleton Copley. Questa scenografica veduta dell’Avana, dipinta a Londra da un artista di Boston, parla dell’interconnessione delle Americhe e suggerisce alcuni dei temi più ampi che l’installazione esplorerà.

Seguono otto gallerie, ognuna delle quali crea un dialogo unico sulla storia, le istituzioni e le persone della nazione. I temi includono: History and Myth (storia e mito), Boston’s World (Il mondo di Boston), Home and Families (casa e famiglie), John Singleton Copley, Communities of Makers (comunità di creatori), Asian Influences in the Americas (Influenze asiatiche nelle Americhe), Power and Resistance (Potere e Resistenza) e Tea, Coffee, Chocolate, and Mate (Tè, caffè, cioccolato e mate).