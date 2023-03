Bottino Mice da 35 milioni di euro per Gattinoni

Oltre 35 milioni di euro. È il volume d’affari sviluppato nel 2022, primo anno di ripresa post pandemia, dalla business unit Mice del Gruppo Gattinoni, guidata dalla managing director Elisa Presutti.

Sono numeri positivi, considerato l’anno caratterizzato ancora dall’incertezza, soprattutto nel primo semestre. Tornata nell’autunno 2022 nel Gruppo Gattinoni, Presutti ha esperienze, skill e professionalità. Quarantatre anni, lombarda, ha iniziato la carriera nel mondo pharma, poi è stata account eventi e incentive in Hotelplan e per sette anni account director in seno al Gruppo Gattinoni. Nel 2018 ha deciso di intraprendere un percorso più vicino al B2C e al media, specie l’esperienza maturata in Dentsu Creative.

Ora l’obiettivo per il 2023 della divisione Mice è di raggiungere un volume d’affari di 50,20 milioni di euro, pari a un incremento di oltre il 50% rispetto a un anno fa.

«Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno – spiega Presutti – in quanto realizzati in un momento storico complesso e in un mercato ancora molto discontinuo e caratterizzato da richieste sotto data con poca pianificazione. Siamo entusiasti anche delle risposte che stiamo ricevendo dal mercato sin dai primi mesi dell’anno. Abbiamo già acquisito progetti importanti e molti altri sono in fase di definizione».

Sergio Testi, direttore generale Gattinoni, osserva: «I risultati 2022 della divisione Eventi si allineano alle buone performance di Gruppo, merito del grande lavoro del team e degli investimenti realizzati negli anni passati. Con il rientro in squadra di Elisa Presutti abbiamo terminato l’anno nel migliore dei modi e iniziato il 2023 con grande slancio e una crescita superiore al budget».