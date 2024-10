Brand Usa Travel Week al via a Londra: cosa aspettarsi

È iniziata la Brand Usa Travel Week Uk & Europe. All’evento, organizzato dall’organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti e ospitato dal County Hall di Londra, previsti appuntamenti programmati, tra cui spiccano il Media Forum e il ceo summit, ovvero l’incontro tra i leader del settore che collaborano per creare strategie innovative finalizzate a promuovere i viaggi negli Stati Uniti.

La Travel Week, lanciata nel 2019, si è ormai affermata come un evento chiave per mettere in contatto buyer ed espositori di Regno Unito ed Europa, con un focus specifico sugli Stati Uniti. Con l’edizione del 2023, l’evento ha raggiunto numeri record con 794 partecipanti, che secondo gli organizzatori verranno superato dall’edizione 2024, in quanto si prevede una crescita di adesioni del +26% di espositori presenti rispetto allo scorso anno.

La Travel Week 2024 vede la partecipazione di 183 buyer britannici ed europei con oltre 179 espositori statunitensi, che si incontreranno per un totale di 5.443 convegni programmati, una cifra da primato.

«I mercati di Regno Unito ed Europa sono determinanti per l’andamento del turismo negli Stati Uniti. Nel 2025, si prevede che quasi 17 milioni di viaggiatori, un record per questa regione, visiteranno gli Stati Uniti – ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa – e secondo una recente ricerca condotta da Brand Usa, gli Stati Uniti si confermano come la principale destinazione a lungo raggio nella lista dei desideri dei viaggiatori europei per i prossimi 12 mesi. In questo contesto, la Travel Week rappresenta un’occasione unica per le destinazioni e le attrazioni statunitensi di raccontare la propria storia direttamente ai tour operator e agli agenti di viaggi. Questi professionisti svolgeranno un ruolo cruciale nella promozione di viaggi verso gli Stati Uniti, contribuendo a organizzare questi viaggi«.

Dopo il debutto della Travel Week, negli anni scorsi sono stati lanciati successivamente anche il Media Forum e il ceo summit, al quale si registra quest’anno un aumento del 50% dei partecipanti rispetto al 2023. Il 2024 segna, inoltre, la prima partecipazione di Dixon all’evento nel suo nuovo incarico, in seguito alla sua nomina avvenuta a inizio anno.

Rappresentando l’unico evento turistico nel Regno Unito e in Europa interamente dedicato agli Stati Uniti, i meeting durante la Travel Week offrono l’opportunità di raggiungere un pubblico influente, con la possibilità di partecipare a momenti di networking durante le serate, in modo da rafforzare le relazioni commerciali e allacciare rapporti con i professionisti del settore. Gli eventi serali di quest’anno propongono una visita al V&A Museum e all’iconico Sky Garden di Londra, una cena privata al Two Temple Place e gli spettacoli dei più emozionanti musical di Broadway nei teatri del West End di Londra.

Oltre alla Travel Week, il Media Forum di Brand Usa accoglie 90 media provenienti da Regno Unito ed Europa, favorendo almeno 1.300 incontri one-to-one per discutere le novità negli Stati Uniti e la pianificazione per il 2025. Il ceo summit, alla sua quarta edizione, vede una delegazione di 72 leader del settore e personalità del marketing statunitensi unire le forze per discutere le prospettive, le sfide, le tendenze e le previsioni del mercato turistico attraverso una serie di tavole rotonde con i media, conferenze di aggiornamento e sessioni dedicate alle strategie.

Oltre agli appuntamenti, sono in programma una serie di incontri di approfondimento per analizzare le tendenze attuali e il futuro dei viaggi. Tra i momenti salienti una discussione sull’importanza dei podcast nella società odierna con Hrishikesh Hirway, creatore di “Song Exploder”. Seguirà una tavola rotonda incentrata sul tema dell’accessibilità nei viaggi negli Stati Uniti, condotta da Sophie Morgan, nota presentatrice televisiva britannica, paraplegica e attivista per i diritti delle persone con disabilità. Inoltre, verrà affrontato il tema del cineturismo in una discussione guidata da Dunk Barnes, noto per “Amazing Hotels: Life Beyond The Lobby” della Bbc, con ulteriori interventi di rilievo nel corso dell’evento.

Brand Usa Travel Week Uk & Europe tornerà a Londra nel 2025, mentre nel 2026 si terrà in una località dell’Europa continentale che probabilmente verrà annunciata al termine dell’evento di quest’anno.