Brasile, mai così tanti turisti italiani negli ultimi dieci anni

L’interesse degli italiani per il Brasile continua a crescere. La conferma arriva dalla recente Bmt di Napoli. Nel 2025 i flussi turistici dal nostro Paese ha registrato un aumento del 23,2%, il miglior risultato degli ultimi dieci anni, che ci colloca al quarto posto tra i mercati europei di origine dei visitatori.

Per il secondo anno conseculivo, quindi, Visit Brasil (Embratur) e il Settore di promozione commerciale deIl’Ambasciata del Brasile a Roma erano presenti con uno stand congiunto, insieme a cinque coespositori. In questo modo il Brasile ha rafforzato la strategia di promozione turistica in Europa, mettendo in mostra risultati che consolidano le partnership con il trade e la connettività aerea.

Non solo: il Paese ha rilanciato la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla natura, alla cultura e alle esperienze autentiche. Con il claim “Per rinnovarsi, non c’é luogo come il Brasile“, sarà attiva fino al 26 marzo in ltalia e in altri mercati strategici, tra cui Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Belgio e Svezia.

Tra paesaggi che invitano a rallentare e esperienze che stimolano i sensi, il Brasile propone un viaggio che permette di riconnettersi con l’essenziale e tornare a casa rigenerati, con uno sguardo nuovo.

«Stiamo vivendo un momento storico, con una crescita del 20% negli arrivi di turisti europei – ha sottolineato Marcelo Freixo, presidente di Visit Brasil (Embratur) – È il miglior risultato dal 2014 e dimostra quanto l’Europa sia interessata a scoprire il Brasile. Offriamo una combinazione unica di natura straordfnaria, cultura vibrante ed esperienze autentiche, sempre più attente alla sostenibilità e alla valorizzazione delle comunità locali».

Raphael Nascimento, capo deII’Ufficio di promozione commerciale, investimento e turismo – Ambasciata del Brasile a Roma, ha invece commentato: «I numeri confermano il crescente interesse degli italiani per il Brasile. Nel 2025, in oltre 190mila hanno visitato il Paese, con un aumento del 23% rispetto a 2024. Un risultato che evidenzia il potenziale di ulteriore crescita di questo mercato. I segnali positivi proseguono anche nel 2026: a gennaio, il numero di viaggiatori italiani diretti in Brasile è stato superiore del 13% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso».

LA CONNETTIVITÀ AEREA

La connettività aerea contribuisce in modo decisivo a sostenere questa crescita, grazie ai collegamenti diretti tra Roma e San Paolo, Roma e Rio de Janeiro e Milano e San Paolo, operati da Ita Airways e Latam. Nel 2025 sono stati realizzati 1.713 voli tra i due Paesi, per un totale di 583.359 posti disponibili.

Anche Lisbona e Porto ampliano le possibilità di accesso al Brasile per il pubblico italiano. Le due città offrono collegamenti diretti verso numerose destinazioni, tra cui San Paolo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Natal, Brasilia, Belém, Florianópolis, Porto Alegre, Manaus, Sáo Luís e Curitiba, operati da Tap, Azul e Latam.