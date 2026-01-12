Brunch domenicale e tradizioni: il nuovo volto del Th Roma

Il Ristorante 481 à la carte è un luogo pensato per chi ama la buona cucina e riconosce il valore delle cose fatte con cura. Situato all’interno della raffinata cornice del Th Roma Carpegna Palace Hotel, rappresenta un indirizzo ideale sia per gli ospiti dell’hotel sia per la città, grazie a un’offerta gastronomica che unisce qualità, identità e accoglienza.

La sua linea culinaria nasce dall’incontro tra semplicità e ricercatezza, valorizzando materie prime locali e piatti della tradizione romana reinterpretati con sensibilità contemporanea. Il tutto in un ambiente elegante e rilassante, pensato per una clientela attenta, che trova nei mesi estivi un valore aggiunto nella terrazza esterna immersa nel verde del giardino, un’oasi di tranquillità a pochi passi dal centro.

Accanto all’offerta à la carte, da gennaio il 481 inaugura un nuovo appuntamento fisso: il brunch della domenica, aperto anche ai romani e concepito come un vero ritorno al “pranzo della domenica”, quello autentico, conviviale, fatto di sapori riconoscibili e di tempo condiviso. Un rito che si rinnova ogni settimana con proposte a tema, ispirate alla tradizione regionale laziale, arricchite da momenti di show cooking che trasformano il pasto in esperienza.

Salumi e formaggi del territorio, dalla porchetta di Ariccia IGP al guanciale dei Monti Lepini, dai pecorini laziali alla ricotta romana al forno; contorni iconici come carciofi alla romana, puntarelle, cicoria ripassata. In sala, i grandi primi della tradizione – cacio e pepe, amatriciana, gnocchi al pomodoro – prendono vita davanti agli ospiti. Seguono i secondi simbolo della cucina di casa e, a chiudere, i dolci della memoria.

Il brunch domenicale Th Roma è più di una proposta gastronomica: è un invito a rallentare e a ritrovare il piacere dello stare insieme, un appuntamento da vivere, come una volta, in un luogo che fa dell’ospitalità il suo tratto distintivo.

Le foto pubblicate sono state inviate dall’ufficio stampa di Th Group