Brussels Airlines espande la flotta e amplia l’offerta estiva

Brussels Airlines espande la flotta e amplia l’offerta estiva. La compagnia di bandiera del Belgio ha firmato a gennaio un accordo di wet lease con CityJet per la nuova stagione e potrà disporre di due velivoli Crj-900 dal 26 marzo al 28 ottobre 2023: ospiteranno 88 passeggeri e opereranno voli giornalieri verso destinazioni europee, tra cui Bordeaux, Milano, Lione, Ginevra e Vienna.

«Questa cooperazione ci consente di far crescere la nostra flotta in modo flessibile e aumentare la nostra offerta europea – spiega Jan Derycke, responsabile della strategia e pianificazione della rete di Brussels Airlines – Inoltre, possiamo aggiungere Billund alla nostra rete e aumentare la frequenza da e per Copenaghen e Berlino. Saremo anche in grado di servire ancora di più rotte commerciali, come Amburgo e Birmingham. In totale serviremo nove destinazioni in cooperazione con CityJet».

​«In CityJet, non vediamo l’ora di lavorare con Brussels Airlines per far crescere la sua rete e fornire un servizio eccellente ai suoi passeggeri durante l’estate», osserva Cathal O’Connell, chief commercial officer di CityJet.

Oltre alla collaborazione con CityJet, altri due Airbus A320 entreranno a far parte della flotta, il che permetterà a Brussels Airlines di crescere del 10% negli operativi estivi. Questi aeromobili entreranno a far parte della flotta in modo permanente e saranno impiegati sull’intera rete di medio raggio, con un focus su nuove destinazioni leisure come Djerba e Monastir. In totale la flotta di Brussels Airlines ora conta fino a 36 aeromobili a medio raggio e 9 a lungo raggio.