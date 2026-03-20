Business travel, viaggi aerei al -26% a causa della guerra

È lampante l’impatto della guerra in Iran e lo stop degli hub aerei negli Emirati sul segmento del business travel: nelle prime due settimane del mese il conflitto nelle Middle East ha influito con un decremento dei viaggi aerei intercontinentali (travel value) del -26%. Questi i primi dati raccolti ed elaborati dal Gruppo Uvet e relativi al primo periodo di marzo 2026 per il Business Travel Trend (Btt), elaborati con il Centro Studi Promotor.

A febbraio il settore dei viaggi d’affari in Italia aveva fatto registrare dati positivi, con una crescita, rispetto allo stesso mese del 2023, per travel value, spesa media e numero di transazioni. Il valore globale dei viaggi fa segnare a febbraio un dato positivo (111), che risulta però inferiore a quello di gennaio (121). La media dei dati registrati nei primi due mesi del 2026 è pari a 116, comunque in aumento rispetto al 2025 (114).

La spesa media complessiva a febbraio 2026 ha fatto registrare un Business Travel Trend di 107, in calo rispetto a gennaio (116). La media dei dati del primo bimestre è di 111, anche in questo caso in aumento rispetto al 2025 (105).

Il numero di transazioni a febbraio 2026 ha fatto registrare un valore Btt di 104. Il dato di febbraio è leggermente in calo rispetto a quello di gennaio (105). Anche nei primi due mesi del 2026 il valore Btt del numero di transazioni è pari a 104, ed è minore rispetto a quello registrato nel primo bimestre 2025 (109).

A febbraio continua quindi il trend positivo registrato già a gennaio, con dati di travel value, spesa media e numero di transazioni superiori rispetto al 2023. Nel primo bimestre, rispetto allo stesso periodo del 2025, il numero di transazioni è in calo, ma il valore globale e spesa media risultano in crescita.

Sul fronte del trasporto aereo, a febbraio 2026 il Business Travel Trende del travel value ha fatto registrare un valore di 109, quello delle transazioni è risultato a quota 112 e quello della spesa media si è attestato a quota 97. Tutti e tre i valori sono minori rispetto a quelli registrati a gennaio 2026.

Per l’hôtellerie nel mese di febbraio 2026 il Btt relativo al travel value è stato pari a 117, transazioni a 101 e spesa mediaa 116. Rispetto a gennaio 2026, sono calati sia il travel value che il numero di transazioni, mentre è risultato in aumento l’indice della spesa media.

Il rail a febbraio ha registrato una crescita rispetto al 2023 di travel value (107), spesa media (103) e numero di transazioni (104). Nel confronto con i dati di gennaio 2026, tutti e tre valori considerati sono dunque in calo.

Infine, sempre a febbraio i noleggi, rispetto allo stesso mese del 2023, hanno mostrato un travel value sostanzialmente stabile (99) e una diminuzione del numero di transazioni (93), mentre è risultato in crescita il valore della spesa media (107).