Busitalia e il trampolino di Milano-Cortina

Vuole essere il vettore (ma non solo) dei grandi eventi Busitalia, braccio operativo su strada di Fs Italiane. Lo ha ribadito l’amministratore delegato e direttore generale Serafino Lo Piano a L’Agenzia di Viaggi Magazine, confermando come quello di Milano-Cortina non sia solo un banco di prova e un progetto fino ad ora riuscitissimo, ma un vero e proprio trampolino di lancio verso il futuro.

Le Olimpiadi in corso sono una grande vetrina, ha raccontato Lo Piano: «Quello che stiamo facendo è un lavoro molto importante, prezioso e che in qualche modo conclude al meglio il mio primo anno da amministratore delegato. Per Milano-Cortina ci sono oltre 1.200 persone sparse nelle tre regioni italiane coinvolte, e circa 500 bus a disposizione che trasportano tutti gli addetti ai lavori, atleti compresi».

Posizionarsi nei grandi eventi, per Busitalia, che ha siglato anche una partnership con Federcongressi, significa farlo assumendo i connotati di vettore-organizzatore: «Non si tratta solo di mettere a disposizione i nostri mezzi, ma di contribuire all’organizzazione dell’evento, e questa è una capacità che sviluppiamo insieme alle persone in loco, che hanno anche un’enorme responsabilità, a partire dagli autisti».

Nel corso del 2025 Busitalia ha compiuto passi importanti nell’ambito della gestione del trasporto pubblico locale: «Presidiamo diverse regioni e dopo la provincia extraurbana di Napoli ci prepariamo ad affrontare nuove gare, come in Umbria ad esempio – ha proseguito l’ad – Il focus, però, proprio sulla scia dei grandi eventi è quello di sviluppare la parte leisure con il turismo, in sinergia con Ferrovie dello Stato e la rete delle agenzie di viaggi. E in questo rientra un’azione di brand awareness notevole».

IL COLPO CITY SIGHTSEEING

Un colpo importante è stata l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. «L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale del Piano Strategico del Gruppo Fs, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici – ha concluso Lo Piano – City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano».

Busitalia conferma inoltre di essere al lavoro sul rebranding di questi bus, che devono restare riconoscibili ma necessitano dell’impronta di Ferrovie dello Stato e Busitalia.