City Sightseeing acquisito da Busitalia

Dall’hop on hop off ai treni ora è un attimo. Busitalia, società di Trenitalia, ha acquisito City Sightseeing Italia, gruppo attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane.

L’operazione rientra tra le iniziative di integrazione verticale previste nel Piano strategico del Gruppo Fs, che mira a rafforzare l’intermodalità e ad ampliare l’offerta di servizi, includendo anche il segmento degli autobus turistici urbani e dei terminali logistici. L’acquisizione è coerente anche con la strategia di Trenitalia orientata al presidio e alla differenziazione del segmento leisure.

«Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale», ha commentato Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia.

Il Gruppo City Sightseeing Italia opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi e offre servizi di trasporto hop on hop off, noleggio autobus e propone pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.