Bwh, nuovo hotel a Tirano con vista sulle Olimpiadi Milano-Cortina

Bwh Hotels Italia guarda già ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina del 2026. Si trova infatti a Tirano, in provincia di Sondrio, Bw Signature Collection Hotel Centrale, la new entry del Gruppo alberghiero: l’annuncio è arrivato a margine dell’evento “Destinazione Winter Games – Welcome to Valtellina”. La struttura sarà prenotabile sui sistemi Bwh dal 20 giugno 2023.

Quattro stelle nel centro storico di Tirano, Hotel Centrale, entra a far parte del network degli hotel italiani con il brand Bw Signature Collection, soluzione dedicata alle strutture del segmento Upper Midscale. La struttura è il risultato del recupero architettonico di un’antica drogheria e dimora storica. Il boutique hotel ospita camere dotate di tutti i comfort. Disponibili per gli ospiti anche un’accogliente lounge e il bar, oltre a una sala per riunioni e piccoli meeting. A completare l’offerta, il centro benessere con sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio e spazi dedicati ai trattamenti beauty.

«Ci siamo affidati a Bwh per approcciare nuovi mercati con l’approssimarsi delle Olimpiadi del 2026 – spiega Andrea Sangiani, proprietariodell’albergo – Tirano è nota per il Trenino Rosso del Bernina, Patrimonio Unesco: crediamo che il nostro territorio possegga anche numerose altre potenzialità che ci auguriamo di esprimere pienamente già a partire da questo triennio preparatorio ai Giochi Invernali».

«Questo nuovo ingresso ci rende orgogliosi e apre una nuova porta ai nostri brand sulle destinazioni di montagna – osserva Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia – Dopo San Martino di Castrozza, Bolzano, Trento, arriviamo in Valtellina, ai piedi del Bernina. Forti della loro identità, gli hotel dei borghi antichi e dei più frequentati centri alpini possono con noi trarre vantaggio dalla capacità di movimentare domanda estera e dall’esperienza nel soddisfarla con qualità e servizi garantiti».

Da inizio 2023 sono sei le strutture che hanno deciso di affidarsi a Bwh Hotels Italia.