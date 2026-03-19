CaboVerdeTime, al via le vendite del 5 stelle Robinson a Boa Vista

CaboVerdeTime rafforza l’offerta su Boa Vista e apre le vendite del resort cinque stelle Robinson con soggiorni disponibili dal 3 marzo del 2027, la struttura diversifica l’offerta sull’isola introducendo una proposta di fascia alta.

Parliamo di una new entry che risponde anche alla crescente richiesta del mercato italiano per la destinazione, apprezzata per il clima mite durante tutto l’anno e per l’autenticità di un paesaggio ancora in gran parte incontaminato, elementi che ne stanno consolidando l’attrattività.

Situato sulla Praia de Chaves, una delle spiagge più suggestive dell’isola, il Robinson Boa Vista si inserisce in un contesto naturale di grande impatto, dove lunghe distese di sabbia dorata incontrano l’oceano Atlantico. La struttura, completamente nuova, ha uno stile architettonico elegante e contemporaneo, tra gli elementi più iconici la scenografica infinity pool, inserita in un sistema di sei piscine, tra cui una dedicata ai bambini. Il resort dispone di 322 camere con superfici che partono da 33 metri quadrati.

Come parte del circuito Robinson Club, l’hotel è caratterizzato da un concept che unisce attività sportiva, benessere e intrattenimento. «Siamo molto soddisfatti di poter annunciare l’ingresso in programmazione e l’apertura vendite del Robinson Boa Vista, una struttura che rappresenta un importante arricchimento della nostra offerta sull’isola e su tutto l’arcipelago», commenta Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite di CaboVerdeTime.

La struttura dista circa 5 km dall’aeroporto internazionale di Boa Vista.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di CaboVerdeTime