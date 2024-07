Calcio, il logo di Idee per Viaggiare sulla maglia della Sampdoria

Per andare a dama hanno scelto una data iconica. Idee per Viaggiare e la Sampdoria hanno annunciato a Roma l’accordo di sponsorizzazione “back jersey” il 9 luglio, compleanno di Gianluca Vialli – indimenticato alfiere dello scudetto blucerchiato insieme a Roberto Mancini – e di Danilo Curzi, ceo del tour operator. Era scritto, insomma.

Il logo di Idee per Viaggiare, dunque, campeggerà fino alla stagione 2026-27 – con diritto di prelazione su altre due – sul retro di quella che è stata definita “la maglia più bella del mondo”. La prestigiosa emittente televisiva americana Espn ha conferito alla divisa della stagione 91/92, quella con lo scudetto conquistato l’anno prima, il primo posto su oltre 100 maglie dell’intera storia calcistica: è “splendida e immediatamente riconoscibile”.

Anche il magazine inglese Four Four Two ha premiato la maglia blucerchiata, sempre fedele ai colori tradizionali e alla Croce di San Giorgio, simbolo della Repubblica Marinara di Genova. Senza dimenticare il simpatico “baciccia“, il pescatore dello stemma societario.

Maglia che, ancora per quest’anno, sarà costretta a sfilare nel “purgatorio” della serie B, ma con la promessa di tornare a recitare al più presto sul palcoscenico che le compete, la serie A. Il rango del club blucerchiato – uno scudetto, una Coppa delle Coppe, 4 Coppe Italia, una Supercoppa italiana, oltre a una finale di Coppa dei Campioni persa solo ai supplementari con il Barcellona – non è affatto in discussione e la sua grande riconoscibilità, così come la forte identità sono alla base della scelta di Idee per viaggiare.

Anzi, per essere precisi: le due società “si sono scelte”, proprio per la sintonia che le accomuna, insieme all’orgoglio delle proprie radici e del proprio carattere, profondamente legato alle città di origine, Genova e Roma, con cui condividono una profonda identità locale e una innegabile, storica propensione a guardare lontano. L’una con l’ambizione di portare una maglia gloriosa sui campi di tutto il mondo, l’altra con la missione quotidiana di accompagnare gli italiani nelle destinazioni più belle del pianeta, potendo contare su una “rosa” di oltre 165 persone.

«Da anni Idee per Viaggiare ha analizzato come far crescere la visibilità del proprio marchio – osserva Curzi – così le nostre attenzioni si sono indirizzate verso il mondo dello sport e abbiamo deciso di avvicinare una squadra che ci “somigliasse”. Una squadra energica, empatica, allegra e frizzante: ecco che la nostra scelta si è indirizzata sulla Sampdoria. Siamo certi che questo triennio sarà ricco di emozioni e ci regalerà molte soddisfazioni dentro e fuori dal campo anche grazie alle numerose attività che abbiamo in programma insieme».

«Siamo felici di dare il benvenuto a Idee per Viaggiare sulla maglia più bella del mondo – sottolinea con orgoglio il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, presente all’evento – Un brand giovane, moderno e con tanta voglia di salpare verso nuovi obiettivi. Stiamo parlando di un’azienda seria, ambiziosa e in netta crescita, che somiglia molto alla nostra Sampdoria, un club che da sempre ha nel proprio Dna una forte connotazione internazionale. Nell’ambito della partnership non mancheranno poi sorprese per i nostri fantastici tifosi: anche loro potranno salire a bordo di questo viaggio che ci porterà insieme in giro per il pianeta e, ne sono convinto, ci darà numerose soddisfazioni».

Leggi il ritorno in serie A. Ma per arrivarci, passo dopo passo, bisogna partire dall’obiettivo primario del calcio: il gol. E come diceva con la sua straordinaria ironia Vujadin Boskov, il leggendario allenatore jugoslavo della Sampdoria degli anni 80 e 90: «Io penso che per segnare bisogna tirare in porta». La Samp e Idee per Viaggiare sanno come si fa.