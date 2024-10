Canarie, in 30.000 tornano in piazza contro l’overtourism

Proteste anche in bassa stagione. Sei mesi dopo la manifestazione del 20 aprile le Canarie tornano a far sentire la loro voce contro l’overtourism, tanto per far capire che qui non si dimenticano di nulla. Così, domenica 30.000 persone – scrive il Sole 24 Ore – sono scese in piazza in diverse località all’insegna dello slogan “Le Canarie hanno un limite“, puntando il dito contro il governo “responsabile – attaccano – di un cattivo modello economico”.

Le manifestazioni più affollate a Gran Canaria, Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote ed el Hierro. Insomma, non basta la solita estate fatta di grandi presenze e numeri per acquietare la protesta. Se ne sono accorti quei turisti ancora in spiaggia a Las Americas, a Tenerife, che si sono visti circondare da residenti bellicosi che rivendicavano: “Questa spiaggia è nostra“. A luglio, invece, i turisti, erano stati bersagliati dalle pistole ad acqua a Barcellona, che peraltro da novembre 2028 chiuderà le case vacanza.

L’affollamento ha conseguenze e ripercussioni pesanti nella quotidianità degli abitanti, anche se lo scorso anno sono arrivati 16 milioni di turisti che hanno speso più di 20 miliardi di euro. «Il turismo – spiegano i residenti – rende posti di lavoro, ma sono pagati male. Inoltre l’overtourism danneggia ambiente e mercato immobiliare. Molti edifici infatti sono seconde case di persone che non vivono sempre alle Canarie e acquistare un’abitazione o affittarne una a prezzi accessibili non è esattamente semplice.

A scattare un’ulteriore fotografia del mercato immobiliare è Tecnocasa, 19 agenzie affiliate tra Tenerife e Las Palmas. Le quotazioni a Tenerife si stanno stabilizzando, ma gli affitti continuano ad aumentare. Nel primo caso la variazione è dello 0,6%, mentre quella degli affitti è del 2,6% e il valore al metro quadro è di circa 1.265 mila euro.