Carnival dà il benvenuto in flotta alla nave Venezia

Costa Venezia è ufficialmente entrata a far parte della flotta di Carnival Cruise Line e da oggi navigherà come Carnival Venezia.

Costruita per Costa nel 2019, è in fase di ristrutturazione per essere adattata a un pubblico nordamericano prima del rilancio che avverrà il 29 maggio a Barcellona.

Ci saranno nuove opzioni di ristorazione tra cui La Strada Grill che serve street food italiano, il ristorante fusion messicano-italiano Tomodoro, un bar simile all’Alchemy Bar chiamato Amari e Frizzante, che servirà bevande frizzanti come i cocktail Prosecco insieme a birra italiana e caffè e biscotti italiani.

La nave presenterà spazi di intrattenimento di ispirazione italiana come la Gondola Lounge, il Carnevale Bar and Lounge che rende omaggio alle maschere veneziane ed eventi come l’Italian Street Party. La nave avrà anche una programmazione per giovani di ispirazione italiana.

Carnival Venezia salperà per una crociera transatlantica di 15 giorni Carnival Journeys da Barcellona il 29 maggio prima di navigare tutto l’anno dal Manhattan Cruise Terminal di New York, a partire dal 15 giugno.

Il passaggio della nave da Costa a Carnival Cruise Line fa parte di una strategia di adeguamento della capacità tra le due linee. Nella primavera 2024, Carnival darà il via da Long Beach, California, alle crociere di un’altra ex nave Costa, Firenze.