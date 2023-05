Carnival rinnova la livrea dell’ex Costa Venezia: debutto il 29 maggio

Nuova livrea per la Carnival Venezia. Con il debutto del nuovo Fun Italian Style di Carnival Cruise Line, la nuova nave sfoggia un tocco che rimanda alle radici Costa. La banda rossa sullo scafo è dipinta di giallo per richiamare il colore distintivo del fumaiolo che contraddistingue le due navi di provenienza Costa: Carnival Venezia e Carnival Firenze nel 2024.

Carnival Venezia può ospitare oltre 5.000 passeggeri e offre 22 unici itinerari di 10 diverse durate, con scali in 25 porti e 14 paesi. Il Fun Italian Style è caratterizzato dal design italiano della nave, dal divertimento e dall’ospitalità friendly per cui Carnival è rinomata.

Attualmente Carnival Venezia sta completando i lavori di trasformazione in Spagna e il 29 maggio 2023 si presenterà nelle sue nuove vesti pronta per partire da Barcellona per una crociera transatlantica di 15 giorni con arrivo a New York, Manhattan Cruise Terminal, che sarà home port per tutto l’anno dal 15 giugno 2023.

«C’è molto interesse per questo nuovo stile di crociera dove il gusto italiano si sposa con il divertimento Carnival, unito alla facilità dei collegamenti con New York» sottolinea Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia.