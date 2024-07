Castello Sgr investe 135 milioni nel primo Nobu Hotel in Italia

Castello Sgr ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 135 milioni di euro per il rifinanziamento e il rilancio dell’ex Grand Hotel Via Veneto a Roma, dove aprirà il primo Nobu Hotel in Italia.

L’operazione è stata effettuata tramite il fondo di credito di nuova costituzione “Fondo Lithium”, sponsorizzato da fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P.; Rothschild & Co è stato advisor di Grand hotel via Veneto.

L’apertura è programmata per la primavera 2025. La storica struttura sarà totalmente rinnovata con 122 camere e suite, firmate da un importante studio di design di New York, e numerose facility, fra cui il ristorante Nobu, un lounge bar sul rooftop, spazi meeting, una city spa con fitness center e un club lounge.

Come evidenziato in sede di lancio del progetto da Trevor Horwell, ceo di Nobu Hospitality Group e da Carlo Acampora, chairman & ceo di Grand Hotel Via Veneto, questa iniziativa darà vita al primo luxury lifestyle hotel in Italia a marchio Nobu, nonché al primo ristorante Nobu nella Città Eterna, dove nell’edificio risalente al XIX secolo si fondono il contemporary luxury design e l’estetica giapponese. Nobu, famoso per i suoi ristoranti presenti in tutto il mondo, ad oggi 77, vanta già 41 alberghi e 12 residence.

Il Nobu Hotel Roma si trova nel cuore del quartiere della Dolce Vita, dove sono già presenti numerosi hotel di lusso e sono previste nuove aperture di luxury brand.

«Siamo lieti di contribuire all’apertura a Roma del primo Nobu Hotel in Italia – commenta Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr – Questo deal testimonia ulteriormente l’attrattività e lo spazio di crescita del mercato dell’hospitality di fascia alta nella Capitale, che è stata al centro di molte delle transazioni più rilevanti su scala nazionale negli ultimi due anni».

