Catalogna, raddoppiata la tassa di soggiorno

Operazione “doble“. Il governo catalano e il partito Comuns – riferisce Preferente – hanno raggiunto un’intesa per raddoppiare la tassa di soggiorno in Catalogna.

La nuova clausola prevede che il 25% del gettito sarà destinato alle politiche abitative, mentre finora tutti i fondi raccolti dovevano essere utilizzati esclusivamente per la promozione turistica.

David Cid, portavoce del gruppo parlamentare Comuns, ha difeso la misura, spiegando che «molti catalani sono in difficoltà e i turisti possono contribuire in misura maggiore ad aumentare le risorse destinate agli alloggi».

In base all’accordo, inoltre, i Comuni catalani potranno applicare una maggiorazione all’imposta – opzione precedentemente riservata a Barcellona – che potrebbe arrivare a quattro euro.

Nel capoluogo si arriverà a 7 euro per gli hotel 5 stelle, in quelli a 4 stelle 3,40 euro e negli appartamenti turistici 4,50 euro. Le altre strutture avrebbero un’imposta compresa tra 1 e 2 euro.

I crocieristi che si fermeranno a Barcellona meno di 24 ore pagherebbero tra i 3 e i 6 euro, chi lo fa per più di un giorno intero verserebbe tra i 2 e i 4 euro.

Fuori da Barcellona ​​le tasse sarebbero inferiori, tranne per le navi da crociera. Gli hotel a 5 stelle e di lusso pagherebbero tra i 3 e i 6 euro, mentre gli hotel a 4 stelle pagherebbero tra 1,20 e 2,40 euro. Negli appartamenti turistici si verserebbero tra 1 e 2 euro e i crocieristi che soggiornano per meno di 24 ore tra i 3 e i 6 euro. Per tutte le altre strutture le tariffe sarebbero comprese tra 0,60 e 1,20 euro a notte.

Contrario al provvedimento Joan Gaspart, portavoce dell’Associazione Alberghiera di Barcellona, che ​​ha definito l’accordo «un’aberrazione», perché dimostra una scarsa comprensione del settore. Secondo Gaspart, l’aumento potrebbe avere un impatto negativo sui salari dei lavoratori del comparto, alle prese con una difficile situazione economica.