Catania, i voli dell’estate: 88 rotte dalla Francia all’Arabia Saudita

Un primo trimestre 2023 d’oro per l’aeroporto di Catania, che continua a macinare numeri da pre Covid e aumenta il suo network internazionale, soprattutto per la stagione estiva.

I record pasquali

Nella settimana delle festività pasquali, da mercoledì 5 a martedì 11 aprile 2023, i passeggeri che sono transitati presso lo scalo catanese sono stati 229.916, 118.468 in arrivo e 111.448 in partenza. Di questi, quelli nazionali sono 148.189 mentre quelli internazionali 81.727.

Rispetto al 2022, la crescita del numero dei passeggeri si attesta a +6,38% e il trend è in crescita anche al 2019, ultimo anno pre-pandemia, con un +2,5%. Ottimo il risultato dei passeggeri internazionali, che crescono quasi del 15% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda invece il mese di marzo 2023, si registra un aumento record del numero dei passeggeri, sia rispetto al 2022, con 727.000 transiti contro i 604.921 dell’anno precedente e una crescita del +20%, sia rispetto al 2019, con un aumento dell’11,11%.

Le rotte internazionali

Lo scalo siciliano, infatti, sarà collegato con 112 destinazioni, delle quali 88 internazionali e 24 nazionali e tra le novità assolute ci sono i collegamenti per Foggia (Lumiwings), Belgrado (Air Serbia), Edimburgo (easyJet), Lourdes (Volotea), Riyadh (Wizz Air), Il Cairo e Luxor (Air Cairo).

Alcuni vettori internazionali, inoltre, aumenteranno le frequenze dei voli per la summmer: Flydubai passa da 3 frequenze a settimana a 4 per Dubai, Wizzair – che inaugura il volo su Milano Linate – aggiunge frequenze su Tel Aviv, Bologna e Praga, oltre alla ripresa dei collegamenti con le isole greche Santorini, Mykonos e Heraklion.

La compagnia aerea inglese Jet2, oltre alle tre destinazioni già inaugurate l’anno scorso – Manchester, London Luton e Leeds Bradford – aggiunge rotazioni su Birmingham e Bristol portando a 5 il totale delle rotte servite. Tutte confermate, infine, le rotte legacy di Air France, British Airways e il Gruppo Lufthansa verso i grandi hub europei.

L’Hub del Mediterraneo

Per quanto riguardo i voli nazionali, invece, oltre al collegamento su Linate di Wizz Air c’è anche Aeroitalia che collegherà Catania a Bergamo, oltre ai voli già operati su Forlì. Sono tutte confermate le destinazioni nazionali: da Catania sarà quindi possibile volare su Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Milano Orio al Serio, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

«I numeri del 2023 ci consentono di tirare un grande sospiro di sollievo perché evidenziano la fine dell’effetto pandemia e la ripresa globale dei voli e dei viaggi – ha sottolineato l’amministratore delegato della società di gestione dello scalo Sac, Nico Torrisi – In particolare, la crescita a doppia cifra dei passeggeri internazionali prevista per le festività pasquali ci conforta e ci fa presagire un aumento ancora più consistente per l’estate, agevolato dalle tantissime destinazioni della Summer. A questo proposito, mi preme sottolineare l’avvio di nuove rotte internazionali, oltre che nazionali, alcune delle quali fortemente richieste dal territorio e dal mercato, come Edimburgo, o come quelle verso l’Arabia Saudita e l’Egitto che attestano sempre di più la vocazione dell’Aeroporto di Catania come Hub del Mediterraneo».