Catering di bordo italo-thailandese per Thai Airways

In volo con vini italiani e cucina thailandese. Un mix perfetto che rappresenta la nuova offerta culinaria a bordo di Thai Airways International, che ha lanciato il nuovo menù durante l’evento “Taste of Thai Tales”. L’evento, presieduto dal ceo di Thai Chai Eamsiri, insieme ai dirigenti, si è svolto presso la sede centrale di della compagnia.

Studiato per migliorare l’esperienza culinaria dei passeggeri, il menù è stato meticolosamente curato dalla rinomata chef Duangporn (Bo) Songvisava (nominata miglior chef donna in Asia nel 2013 e protagonista del quarto episodio della quinta stagione di Chef’s Table su Netflix). In questo modo si offre ai passeggeri un’esperienza di volo unica, coinvolgendo i sei sensi Ayatana: vista, gusto, olfatto, udito, tatto e sensibilità.

Ispirata alla ricca cultura culinaria tailandese, la chef Songvisava, proprietaria del prestigioso ristorante Bo.Lan a Bangkok, ha selezionato ingredienti locali per creare un menu internazionale disponibile nelle classi Thai royal first e royal silk sui voli per Europa, Australia e Giappone. Questo impegno sottolinea la dedizione di Thai nel sostenere i produttori locali e promuovere la gastronomia thailandese come forma di soft power a livello globale.

Una novità entusiasmante è l’introduzione di vini italiani a bordo, in aggiunta a quelli francesi precedentemente serviti. Questa scelta è stata guidata dal top management di Thai, che ha selezionato con cura una varietà di vini italiani di alta qualità per accompagnare i nuovi piatti. Il personale di bordo ha ricevuto una formazione approfondita per consigliare al meglio gli abbinamenti tra pietanze e vino, garantendo un’esperienza culinaria indimenticabile.

La foto è stata inviata dall’ufficio stampa di Thai Airways International.