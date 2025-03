Charter Vip: la compagnia Ethiopian schiera un B737-800

Ethiopian Airlines potenzia la flotta. La compagnia aerea etiope ha annunciato la messa in servizio di un Boeing 737-800, destinato esclusivamente ai voli charter per Vip e piccoli gruppi. Questa nuova offerta vuole confermare l’impegno del vettore nel servire investitori, comunità imprenditoriali e tutti i viaggiatori che cercano un’esperienza di viaggio charter di alto livello con un servizio di prima classe.

In qualità di big player nel settore dell’aviazione in Africa, Ethiopian Airlines vuole così impegnarsi costantemente per migliorare i propri servizi esoddisfare le richieste dinamiche dei viaggiatori, sia nel continente che a livello internazionale. Con l’introduzione di questo Business Jet il vettore africano vuole fornire soluzioni di viaggio flessibili e di alto livello, adatte alle esigenze di leader aziendali, diplomatici e viaggiatori privati.

Il nuovo Boeing 737-800 Business Jet è progettato per offrire un’esperienza di viaggio eccezionale, grazie alla sua cabina spaziosa e lussuosa, caratterizzata da sedili premium e interni raffinati per il massimo comfort. La disposizione personalizzata dei posti, 19 per operazioni commerciali e 32 per operazioni private, garantisce un’atmosfera esclusiva e intima, accogliendo un numero selezionato di passeggeri.

L’aeromobile dell’Ethiopian vuole essere la scelta ideale per dirigenti aziendali, funzionari governativi e viaggiatori di alto profilo. I passeggeri potranno inoltre usufruire di servizi all’avanguardia a bordo, tra cui un avanzato sistema di intrattenimento con schermi fino a 42 pollici, connessione wifi e un servizio di ristorazione premium personalizzato in base alle preferenze. Inoltre, grazie alla sua autonomia estesa ed efficienza operativa, il Boeing 737-800 Vip assicura un viaggio fluido e affidabile per operazioni charter a corto e medio raggio.

Commentando questo importante traguardo, il ceo di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: «In qualità di principale compagnia aerea africana, siamo sempre alla ricerca di nuove opportunità per migliorare la nostra offerta e soddisfare le richieste uniche della nostra clientela diversificata. Con l’aggiunta di questo Boeing 737-800 Business Jet, portiamo il nostro servizio charter a nuovi livelli, garantendo ai nostri clienti un’esperienza di lusso senza precedenti, massima comodità e un servizio di livello mondiale. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a favorire le opportunità di business e investimento in Africa e oltre».

Il servizio Business Jet di Ethiopian Airlines prevede orari di volo personalizzati, accesso a terminal privati e servizi di bordo esclusivi, rispondendo ai desiderata dei viaggiatori più esigenti.