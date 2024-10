China Eastern ora vola Milano-Xi’an e Venezia-Shanghai

Nel giro di 24 ore sono stati inaugurati i primi collegamenti diretti tra Milano e Xi’An, la città dell’esercito di terracotta, e tra Venezia e Shanghai. Sono operati da China Eastern Airlines, una delle quattro maggiori compagnie cinesi, già presente in Italia all’aeroporto di Fiumicino, collegato con Shanghai e Wenzhou.

Durante la presentazione della nuova rotta, in un ristorante cinese di Milano – dove erano presenti molte autorità cinesi ed esponenti della politica e dell’imprenditoria lombarde – sono stati ricordati i motivi che legano le due città. Non solo ragioni culturali ma anche economiche. Il capoluogo dello Shaanxi ha sicuramente monumenti storici e tutte le testimonianze architettoniche di quella che è stata la capitale dell’impero cinese ben prima di Pechino, ma è anche sede di numerose iniziative imprenditoriali, come ha ricordato Maria Rosa Azzolina, presidente dell’Istituto Italo Cinese, rispondendo a una domanda de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

«Questa città – ha sottolineato – non è molto conosciuta dagli italiani ma in realtà ha una storia millenaria e anche sette zone di sviluppo industriale molto importanti. Per questo, a luglio dello scorso anno abbiamo realizzato un evento nella sede della Regione Lombardia per presentare queste zone e da lì abbiamo lanciato l’idea di un volo diretto».

Sono stati richiamati, ovviamente, i motivi storici che legano l’Italia alla Cina e a Xi’An in particolare. Oltre alla più volte ricordata ricorrenza del 700° anniversario della morte di Marco Polo, è da questa città che partiva la storica via della Seta, il cui traguardo era proprio l’Italia.

«Questa città è una tappa obbligata per i tour in Cina proposti da tutti i tour operator – ha detto Lisa Bergamini, dello staff commerciale di China Eastern in Italia – e un volo diretto avrà sicuramente un effetto di incentivazione sui flussi turistici».

«La tappa di oggi – ha osservato il rappresentante dello scalo di Xi’An – è il punto d’arrivo di un accordo di cooperazione strategica che i nostri due aeroporti hanno siglato nel 2019. Questo volo diretto crea un ponte aereo di amicizia e cooperazione. Siamo convinti che l’apertura di questa rotta non solo stimolerà il turismo e gli scambi commerciali tra queste due città ma offrirà anche un valido supporto alla cooperazione bilaterale tra Cina e Italia”.

Secondo i dirigenti dell’aeroporto di Malpensa «questo è un risultato importante raggiunto grazie alla collaborazione tra Enac e Caac (l’ente dell’aviazione civile cinese ndr.). Con questa, sono sei le nuove rotte verso la Cina attivate nell’ultimo anno, per un totale di 11 aeroporti serviti e 37 frequenze settimanali».

Per Milano Malpensa la Cina è il secondo mercato di lungo raggio per volumi di traffico, con una media giornaliera di oltre 1.000 passeggeri cinesi in partenza. La crescita della Cina si colloca comunque in un trend molto positivo per l’aeroporto di Milano Malpensa.