Cinque Terre, riapre a numero chiuso la mitica “Via dell’Amore”

Dopo 12 anni sarà possibile ripercorrere tutti i 900 metri della “passeggiata più romantica del mondo”. Conto alla rovescia per la riapertura ufficiale, a numero chiuso e a pagamento, della Via dell’Amore, nel Parco nazionale delle Cinque Terre: venerdì 26 luglio il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presenzierà al vernissage del sentiero panoramico del Comune di Riomaggiore, patrimonio dell’umanità Unesco, off limits dal 2012 in seguito a una frana: prima della chiusura per la strada transitavano 870.000 visitatori all’anno.

Noto infatti in tutto il mondo, lo storico itinerario panoramico – che si snoda tra Riomaggiore e Monterosso – sarà accessibile al pubblico a partire da sabato 27 luglio, dopo un complesso intervento di messa in sicurezza e ripristino, avviato nel 2021 e gestito integralmente dalla struttura commissariale di Regione Liguria. Già nella scorsa estate la parziale e temporanea riapertura di un tratto di circa 160 metri, gestito a numero chiuso dal Comune di Riomaggiore.

Per i residenti l’accesso sarà libero e gratuito, mentre i turisti dovranno prenotare e pagare il ticket d’ingresso sulla piattaforma web dedicata: il provvedimento, annunciato dal sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, era già stato oggetto di una querelle tra i sindaci delle Cinque Terre un anno fa.

Per la riapertura del sentiero sono stati stanziati 24 milioni di euro: 12,5 finanziati da Regione Liguria, altri 7 dal ministero della Cultura e 3 dal ministero dell’Ambiente. Il Dipartimento nazionale della Protezione civile ha contribuito con 1,5 milioni.

I dettagli della messa in sicurezza e del ripristino del sentiero saranno resi noti in un punto stampa presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, a Manarola. Presenti, oltre al sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia (in prima fila nella battaglia contro l’overtourism nella zona), e il presidente del Parco, Donatella Bianchi, il Commissario dell’opera, Giacomo Giampedrone, il direttore dei lavori, Alessandro Focaracci, e i rappresentanti delle 2 ditte esecutrici degli interventi.

Dalle 17, alla stazione ferroviaria Spezia Centrale, è previsto l’arrivo delle autorità, che si sposteranno verso Riomaggiore e Manarola in treno. Il ministro Santanchè è atteso a Manarola alle 19:45, dove, sulla terrazza della sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, si svolgeranno gli interventi istituzionali.

A suggellare l’evento un suggestivo spettacolo pirotecnico-musicale per il ritorno alla vita di uno dei luoghi più iconici per gli innamorati. E non solo.