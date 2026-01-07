Civitatis, cambio al vertice: Spitzer nuovo ceo

Passaggio di testimone al vertice di Civitatis. Il suo fondatore e ceo, Alberto Gutiérrez, lascia il ruolo esecutivo e nomina Andrés Spitzer, attuale direttore di prodotto e tecnologia, come nuovo amministratore delegato con effetto a partire dal 1° gennaio.

Alberto Gutiérrez rimarrà nel consiglio di amministrazione, mettendo a disposizione la sua ampia esperienza tecnologica e la sua profonda conoscenza del settore per continuare a sostenere la strategia di crescita e la visione dell’azienda. Questa transizione rappresenta un’evoluzione naturale all’interno della società. Dopo quasi due decenni di successi e crescita sostenuta, Gutiérrez lascia un’eredità che ha trasformato un progetto personale in un leader globale della sua categoria, con 1,2 milioni di viaggiatori che prenotano attività ogni mese.

Andrés Spitzer vanta una solida carriera nei settori della tecnologia, dei marketplace e del turismo, promuovendo l’innovazione e la crescita delle organizzazioni. La sua esperienza include ruoli in aziende come Amazon, Europcar e Ubeeqo, oltre a una fase di grande successo alla guida della strategia di prodotto e tecnologia di Civitatis. Andrés Spitzer possiede il profilo ideale per guidare l’azienda nella sua prossima fase di crescita su larga scala.

Enrique Espinel, direttore operativo (coo) fin dai primi anni dell’azienda, continuerà nel suo ruolo. In questa nuova fase, Enrique rafforzerà ulteriormente l’attenzione sull’espansione internazionale, in particolare in America Latina, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente la presenza globale dell’azienda.

Alberto Gutiérrez ha dichiarato: «Avviare Civitatis 18 anni fa è stato un sogno; vedere come si sia trasformata nel leader globale che è oggi in tutti i nostri mercati è un privilegio. Questa è una decisione personale presa in un momento in cui l’azienda è più forte che mai. Lascio le redini con assoluta fiducia. Andrés ha la visione, l’esperienza tecnologica e la determinazione necessarie per portare Civitatis a livelli che non abbiamo ancora nemmeno immaginato».

«È un onore assumere questo ruolo e costruire sulle straordinarie fondamenta che Alberto ha creato. Civitatis è una gemma rara nell’ecosistema tecnologico: un’azienda redditizia, in crescita e amata sia dai clienti che dai partner. La mia priorità sarà sfruttare le nostre capacità tecnologiche e di prodotto per accelerare il nostro ecosistema, offrendo ancora più valore a viaggiatori, agenzie di viaggio e fornitori», ha aggiunto il nuovo ceo Spitzer.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Civitatis