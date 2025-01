Commercio e turismo: previste 770mila assunzioni

Commercio e turismo motori trainanti per le opportunità occupazionali con una previsione di oltre 770mila nuovi posti di lavoro. È quanto riportato dal sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con il ministero del Lavoro, dal quale risulta che nel 2025 più di due terzi di questi nuovi posti di lavoro saranno generati dal turnover, principalmente nei servizi, poi nell’industria e infine in agricoltura.

Nello specifico, secondo la Adecco Italy, uno dei principali attori nelle ricerca personale, le maggiori chance occupazionali si registreranno nella logistica, nel commercio sia al dettaglio che all’ingrosso, e anche nei servizi di alloggio e ristorazione (alberghi, bed and breakfast, ristoranti).

Sempre secondo la Adecco Italy il 2025 si aprirà comunque con molta prudenza nelle assunzioni, soprattutto nell’industria dove è in corso un calo delle ricerche in tutto il comparto automotive, a cui sta facendo da contraltare la logistica, sia quella trainata dall’e-commerce sia quella all’interno delle aziende. Nel commercio poi, non solo per il periodo delle feste, ci sono molte ricerche aperte in tutto il retail. Ovviamente ci sono molte aspettative circa le richieste di skill specialistiche sull’intelligenza artificiale ma anche sulla web security per esempio, con la nascita di profili nuovi dettati anche dalle nuove normative sulla sostenibilità.

A conti fatti, nel 2025, il mercato del lavoro italiano rimarrà fortunatamente attivo in diversi settori con una forte accelerazione nelle opportunità di lavoro per professionisti della digitalizzazione, della security e dell’automazione in generale.

Infine viene rilevato un crescente interesse per nuove opportunità occupazionali legate al made in Italy, trainate da inediti approcci relativi all’artigianalità, con un crescente sviluppo delle vendite online e del retail. Molti di questi ambiti trovano applicazioni pratiche nel mondo dei viaggi e di tutto l’indotto che gravita intorno all’industria turistica che in Italia, nel 2025, è caratterizzata da un forte consolidamento delle sue recenti performance.