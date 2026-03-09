Concessioni balneari, via libera ai bandi a Fiumicino

Via libera a Fiumicino ai bandi di gara per le nuove concessioni balneari. La Giunta comunale ha approvato una delibera per avviare le procedure per la pubblicazione dei bandi di gara finalizzati alla riassegnazione lungo i 24 km di costa di propria competenza.

Il provvedimento recepisce quanto previsto dalla normativa europea e nazionale, che stabilisce l’obbligo di assegnare le concessioni demaniali attraverso procedure pubbliche, trasparenti e competitive, con una durata limitata e senza rinnovi automatici. A tal fine è stata svolta un’attività istruttoria tecnica congiunta tra gli uffici comunali, la Capitaneria di Porto e l’Agenzia del Demanio.

Come riportato da Mondobalneare.com, le gare riguarderanno due categorie: chioschi e stabilimenti. I termini per la presentazione delle domande saranno di 120 giorni per i chioschi e 90 per gli stabilimenti, per favorire la più ampia partecipazione.

Per il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, «si tratta di una delibera di grande importanza, destinata a segnare un passaggio storico per il demanio marittimo a livello nazionale. Non era mai accaduto prima che venissero pubblicati così tanti bandi contemporaneamente. È stata effettuata una ricognizione delle concessioni e delle opere presenti sul demanio marittimo, verificando titoli edilizi e autorizzazioni, anche in vista delle eventuali procedure di incameramento previste dal Codice della Navigazione».

«Un lavoro scrupoloso che contribuirà a cambiare il volto del nostro litorale – ha spiegato ancora Baccini – Alla luce delle nuove normative, infatti, le concessioni avranno caratteristiche diverse. Saranno previsti, ogni 300 metri circa, varchi di accesso al mare e la possibilità di garantire la visibilità dell’arenile dalla strada. Vigileremo affinchè gli impegni previsti siano effettivamente rispettati, nell’interesse della comunità, del turismo e delle nostra città».