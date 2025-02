Corsi d’inglese all’estero: tour per docenti by Trinity e Class

Class, la Cultural Language Association, in collaborazione con Trinity ViaggiStudio lancia un viaggio esclusivo alla scoperta degli istituti più prestigiosi di Inghilterra e Scozia interamente pagabile con la Carta del Docente, che consiste in un bonus annuale di 500 euro – l’iniziativa è del ministero dell’Istruzione e del Merito – da utilizzare per il proprio aggiornamento, tra cui corsi all’estero.

L’iniziativa di Class e Trinity offre agli insegnanti l’occasione di approfondire il Sistema Educativo Britannico da una prospettiva pratica e orientativa, esplorando le sue eccellenze e le numerose opportunità di studio e mobilità internazionale pensate per gli studenti. Tre i tour proposti:

Tour 1 Inghilterra – Londra Twickenham (St.Mary’s University), Londra Avery Hill (University of Greenwich Avery Hill Campus), Canterbury (University of Kent), Chatham (University of Greenwich Medway Campus);

Tour 2 Inghilterra – Gloucester (Hartpury University), Keele (Keele University), Nottingham (University of Nottingham);

Tour 3 Scozia – Edimburgo (Queen Margaret University), Glasgow (Uws Paisley Campus), Ayr (Uws Ayr Campus), Stirling (University of Stirling).

Il viaggio per docenti si svolgerà dal 6 all’8 marzo 2025 con partenza da Milano o Roma e rappresenta un’opportunità nuova e unica per i docenti che vogliono valorizzare la propria Carta del Docente con dei viaggi di formazione. Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valido per il riconoscimento del crediti formativi. La quota di partecipazione è di 500 euro.

Class e Trinity propongono anche corsi di aggiornamento in destinazioni chiave come Londra, Dublino, Colchester ed Edimburgo.