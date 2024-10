Costa apre le vendite per le crociere 2026

Costa Crociere lancia gli itinerari per la stagione 2026. Per chi desidera prenotare in anticipo le sue vacanze, usufruendo dei vantaggi previsti dalle tariffe Costa, sono già disponibili, in agenzia di viaggi le crociere di sei navi della flotta, in partenza da aprile a novembre 2026, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa.

L’itinerario di Costa Fortuna dedicato esclusivamente a Grecia e Turchia sarà disponibile per un periodo più esteso, da inizio maggio a inizio ottobre. Partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos e Santorini. In primavera e autunno farà tappa anche a Volo, in Tessaglia, novità nella programmazione Costa, da dove sarà possibile visitare le Meteore, e a Smirne, in Turchia. Durante l’estate, invece, l’itinerario includerà Creta e Rodi in Grecia. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.

Novità anche per l’itinerario di Costa Fascinosa, che in una settimana visiterà quattro isole di Italia, Grecia e Malta, tra cui Argostoli, a Cefalonia, conosciuta come “l’isola delle tartarughe”, Mykonos, e poi la Sicilia con Catania, e Malta con La Valletta. L’itinerario comprende anche Taranto, per scoprire la Puglia, e Atene, culla dell’antica civiltà greca, da dove sarà possibile anche imbarcare per iniziare la propria crociera.

Nel Mediterraneo occidentale, le gemelle di ultima generazione Costa Smeralda e Costa Toscana proporranno crociere di una settimana che visiteranno destinazioni in Italia, Francia e Spagna, tra arte, cultura, tradizioni locali. Costa Toscana partirà da Genova tutti i venerdì, dal 27 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Smeralda sarà invece a Savona, prima il sabato e poi, da metà aprile, la domenica, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva, al posto di Palma ci sarà Ibiza.

In Nord Europa navigheranno due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema. Costa Favolosa proporrà cinque diversi itinerari, da Amburgo, che visiteranno fiordi norvegesi, Islanda, Capo Nord e isole Lofoten, Scozia. Tra questi un nuovo itinerario per un’immersione totale nei fiordi più belli della Norvegia, come quelli Patrimonio Unesco del Sognefjord, il più lungo e profondo della Norvegia. Inoltre, la stagione in Nord Europa di Costa Favolosa sarà ancora più lunga, con partenze da metà maggio sino a inizio ottobre. Durante tutto il periodo estivo Costa Diadema offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi, per andare alla scoperta di destinazioni come le cascate di Hellesylt, il fiordo di Geiranger e Stavanger, con le pittoresche case in legno.

In primavera e autunno, Costa offrirà anche minicrociere nel Mediterraneo occidentale di 3 e 4 giorni con Costa Fascinosa e Costa Diadema. Per chi ha più tempo libero, Costa Fortuna, Costa Diadema, Costa Fascinosa e Costa Favolosa proporranno le “Costa Voyages”, itinerari lunghi con crociere da 9 a 14 giorni a Lisbona, in Marocco, nelle isole Canarie, in Grecia e in Turchia. Da non perdere anche le crociere tra Mediterraneo e Nord Europa di Costa Favolosa e Costa Diadema.

Gli itinerari 2026 nel Mediterraneo di Costa Deliziosa e Costa Pacifica saranno disponibili per la prenotazione nelle prossime settimane, con novità in arrivo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere