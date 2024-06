Costa Crociere lancia i tour per tutta la famiglia

Per l’estate nel Mediterraneo occidentale, Costa Crociere lancia i nuovi tour per tutta la famiglia e attività di intrattenimento a bordo legate alle escursioni per gli ospiti più giovani e per i loro familiari.

Le esperienze a terra sono disponibili a Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona, Valencia e Marsiglia. Si creerà un ponte esperienziale “bordo-terra” con attività pre e post escursioni, curate dal team di animatori dei Club di bordo dedicati ai più giovani, lo Squok Club e il Teens Club.

Il programma prevede due opzioni: la prima per bambini e bambine dai 3 ai 13 anni accompagnati dai familiari; la seconda riservata ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni.

Grazie alla presenza degli animatori, queste esperienze a terra assicureranno ai genitori la possibilità di rilassarsi e godersi le mete più belle di ogni destinazione.

I più piccoli, accompagnati dai familiari, potranno, ad esempio, esplorare Palermo con i mercati più iconici alla ricerca degli ingredienti del “cannolo”, e al termine dell’esperienza partecipare a una cooking class nel food lab di bordo. O scoprire Marsiglia attraverso giochi e prodotti iconici, come “petanque” e sapone, oppure vivere una giornata sulle colline di Genova, con la testa tra le stelle, dopo aver raggiunto l’Osservatorio grazie alla funicolare storica di Righi, per l’osservazione del sole. Sono proposte disegnate con un ritmo lento, che prevedono svago, gioco, ma anche momenti di riposo.

Per i giovani ospiti dai 14 ai 17 anni i focus sono avventura, divertimento e autonomia: potranno partecipare da soli, insieme ai loro coetanei, sotto la supervisione degli animatori Costa. Si va da tour fotografici alla scoperta della “street art” tra le vie di Marsiglia, ad attività più avventurose come surf e paddle boarding sulla costa di Cagliari; o una passeggiata attraverso la Napoli più “instagrammabile” nei Quartieri Spagnoli fino al “tempio” dedicato a Maradona. O ancora, trekking alla Grotta dei Falsari, nei pressi di Savona, o Palermo su “Lisca Bianca”, piccolo veliero con una storia incredibile, dove imparare le principali manovre di una barca a vela.

Il nuovo programma comprende anche attività di intrattenimento a bordo, per creare continuità con i tour nelle destinazioni. I bambini e le bambine avranno l’opportunità di partecipare a cooking class insieme ai genitori, imparando i segreti della cucina dalle mani degli chef di bordo. O dare libero sfogo alla creatività con workshop, balli e attività sportive di gruppo.

«Le famiglie sono un target fondamentale per la nostra offerta – ha dichiarato Giuseppe Carino, senior vice president guest experience e on board sales operations di Costa Crociere – In particolare, i mesi estivi e gli itinerari nel Mediterraneo occidentale sono tra i più apprezzati dalle famiglie. Grazie alle nostre nuove proposte le escursioni diventeranno vere e proprie esperienze pensate su misura per loro, adatte a diverse fasce di età, che avranno un collegamento forte con le attività di animazione a bordo, in modo da creare un percorso a tema che accompagnerà i nostri ospiti più giovani e i loro familiari durante tutta la giornata, regalando emozioni indimenticabili».

In particolare, su Costa Toscana e Costa Smeralda, una delle giornate della crociera sarà interamente dedicata alle famiglie, con la mascotte Squok che le guiderà in tutte le esperienze di quella giornata, che avrà il culmine con lo spettacolo serale al Colosseo. Presso la Hall of Fame allo Squok Club e nella Teen Zone i giovani ospiti avranno la possibilità di inviare le loro foto più memorabili e fissare i momenti più belli vissuti nella loro vacanza a bordo e durante le escursioni.

Le navi Costa propongono club dedicati ai minori, aperti ogni giorno della crociera, dalle 9 sino a mezzanotte. L’iscrizione è gratuita, compresa nel prezzo della crociera. I club sono suddivisi per fasce di età, con aree interne ed esterne riservate: per i più piccoli c’è lo Squok Club, che prende il nome dalla mascotte “Squok”, un po’ squalo e un po’ delfino; mentre gli adolescenti hanno a disposizione il Teens Club.