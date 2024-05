Costa Crociere rinnova la partnership con Neos fino al 2027

Rinnovata per altri tre anni la partnership tra Costa Crociere e Neos, grazie a cui nel periodo 2024-2027 aumenterà del 30% il numero di posti riservato in esclusiva per gli ospiti Costa sui voli speciali Neos.

In totale si tratta di 263mila posti disponibili dall’Italia per raggiungere i porti di imbarco delle crociere Costa nei Caraibi, Emirati Arabi, Nord Europa e Grecia. I voli Neos-Costa Crociere partiranno dagli aeroporti di Milano Malpensa, Verona, Bologna, Roma Fiumicino e Catania, con un programma flessibile che prevede scali in diversi altri aeroporti regionali.

In questo modo, acquistando un pacchetto volo + crociera, il prossimo inverno sarà ancora più comodo raggiungere Costa Fortuna e Costa Fascinosa per godersi una vacanza tra le più belle isole dei Caraibi; oppure Costa Smeralda, per vivere una settimana di crociera tra le antiche tradizioni e le città futuristiche di Emirati, Oman e Qatar. In estate si potrà volare ad Atene per imbarcarsi su Costa Fortuna per una crociera dedicata esclusivamente a Grecia e Turchia; o per chi preferisce i paesaggi spettacolari, volare in Nord Europa per le crociere Costa nei fiordi norvegesi, Groenlandia, Islanda, Capo Nord, isole Spitzbergen, Scozia.

L’accordo tra Neos e Costa Crociere conferma inoltre vantaggi significativi per gli ospiti in termini di orari, flessibilità, qualità e comfort, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di gestione delle pratiche di imbarco e sbarco e di utilizzare tutto il tempo disponibile per godersi la vacanza in crociera.

Gli ospiti Costa avranno la possibilità di consegnare i bagagli all’aeroporto di partenza per ritrovarli nella propria cabina a bordo della nave. Al rientro da Caraibi e Nord Europa, potranno anche consegnare i bagagli già a bordo della nave e ottenere le carte d’imbarco per il volo di ritorno. Sui voli a lungo raggio, oltre ai posti in Economy, sarà disponibile anche la classe Premium, che prevede ancora più comfort e possibilità di intrattenimento, come ad esempio poltrone con maggior spazio, sistema di intrattenimento individuale con in seat video completo di film, musica e giochi, e un menù ispirato alla più raffinata tradizione italiana.

«L’accordo con Neos, partner italiano con cui collaboriamo da quasi 20 anni – osserva Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere – Conferma il nostro impegno per garantire ai nostri ospiti la miglior esperienza di vacanza possibile. Infatti, avremo a disposizione un’ampia gamma di aeroporti da cui partire, rendendo facilmente accessibili anche le destinazioni distanti dall’Italia; e potremo contare sul comfort di servizi su misura, che permettono di integrare al meglio il viaggio in aereo con l’imbarco sulle nostre navi. Inoltre, il rinnovo di questa partnership con un aumento della capacità del 30% rafforza il nostro impegno a sostenere ulteriormente la crescita del mercato italiano, dove stiamo registrando un grande apprezzamento per le nostre crociere».

Di eguale tenore il commento di Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos: «Questo importante rinnovo, che ci vede riconfermare per la terza volta l’accordo pluriennale Ci permette di essere a fianco di un partner strategico e commerciale sia per Neos sia per AlpitourWorld. L’accordo è il risultato di ottime performances e di un percorso virtuoso insieme che non solo ha permesso di far crescere i business di ambo le società, ma di costruire piani di sviluppo per una migliore pianificazione della capacità aerea di Neos a servizio degli itinerari nave di Costa, per offrire prodotti e servizi sempre più su misura e personalizzati».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere