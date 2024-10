Costa Crociere rinnova l’accordo per il servizio Lost Luggage Concierge

Costa Crociere e Sostravel rinnovano fino a novembre 2025 il servizio di “Lost Luggage Concierge” per gli ospiti della compagnia.

Avviato nella primavera 2024, il servizio prevede che, in caso di smarrimento del bagaglio all’arrivo presso l’aeroporto del volo utilizzato per raggiungere la crociera, gli ospiti Costa ricevano assistenza da SosTravel, che si occupa di rintracciare e riconsegnare i bagagli direttamente a bordo della nave entro 48 ore (escluso il tempo di navigazione).

Nei primi 6 mesi di attività, il “Lost Luggage Concierge” ha assicurato la restituzione del 95,3% dei bagagli smarriti.

Il servizio sarà incluso automaticamente e senza alcun costo aggiuntivo alle prenotazioni degli ospiti in partenza dall’Europa con un pacchetto “volo+crociera” Costa per gli itinerari dell’inverno 2024-25, come le crociere nei Caraibi e negli Emirati Arabi, e per quelli del 2025, tra cui figurano le crociere in Nord Europa e quelle in Grecia e Turchia con partenza da Atene.

Inoltre, il Lost Luggage Concierge sarà disponibile per l’acquisto sul portale MyCosta per gli ospiti europei che prenoteranno solo la crociera, provvedendo autonomamente al volo per raggiungere il porto di partenza della nave.

«Un’esperienza straordinaria, poiché ha rappresentato una prova significativa per la nostra organizzazione – afferma Massimo Crippa, direttore generale di Sostravel – Infatti, la customizzazione del servizio comporta il recupero e la riconsegna del bagaglio smarrito entro 48 ore, senza considerare le ore di navigazione, seguendo gli spostamenti della nave. L’apprezzamento degli ospiti, derivante dalla percentuale di bagagli recuperati, ha permesso di estendere questa collaborazione, e siamo estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti».

Daniel Caprile, vice president pricing & revenue management, itinerary & transportation di Costa Crociere, aggiunge: «Il Lost Luggage Concierge ha ottenuto ottimi risultati la scorsa estate, risolvendo un problema legato ai trasferimenti aerei che poteva influenzare l’esperienza di vacanza. Grazie alla stretta collaborazione tra SosTravel e il nostro team Travel Service, guidato da Massimo Callegari, anche gli aspetti organizzativi sono stati gestiti con grande efficienza. Siamo quindi lieti di estendere il Lost Luggage Concierge anche per il prossimo anno, permettendo ai nostri ospiti di godersi la crociera senza preoccupazioni fin dalla partenza in aeroporto e agli agenti di viaggio di proporre una vacanza Costa con la sicurezza di questo servizio aggiuntivo, sollevandoli da un compito impegnativo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Costa Crociere