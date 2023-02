Costa Fortuna, le nuove crociere di 14 giorni nel Mediterraneo

Costa Crociere arricchisce la proposta di vacanze per il 2023 nel Mediterraneo con tre nuovi itinerari di Costa Fortuna da aprile a ottobre, da est a ovest, andando anche oltre le Colonne d’Ercole fino alle Canarie. Le nuove crociere di Costa Fortuna nel Mediterraneo avranno una durata di due settimane, formula che per la prima volta sarà disponibile anche in piena estate.

«Dopo la ripartenza in Asia con Costa Serena, l’aggiunta di Costa Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia un crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023. Per Costa Fortuna abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate. In questo modo offriremo una ulteriore opportunità per scoprire il Mediterraneo, avendo più tempo a disposizione per esplorare una grande varietà di destinazioni», ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere.

In estate, dal 24 giugno al 19 agosto, Costa Fortuna proporrà un itinerario inedito, unendo isole greche e Baleari. Il programma completo prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, le isole della Grecia Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.

Il secondo itinerario sarà invece dedicato alle isole Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Le partenze in programma vanno dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche quelle del 2 e del 16 settembre.

Il terzo itinerario, disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre, porterà invece alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e Izmir, in Turchia, Atene, in Grecia, e Malta, oltre a Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia.

Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, Costa Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona.

Le nuove crociere andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre a Costa Fortuna, la compagnia proporrà tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; Costa Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini; mentre Costa Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche.