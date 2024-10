Costa rafforza il commerciale: Muglia e Stefanelli ai vertici

Costa Crociere rafforza la struttura commerciale. Francesco Muglia assume il nuovo ruolo di chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues.

Riporterà direttamente a Muglia Luigi Stefanelli, nel nuovo ruolo di vice president worldwide sales.

Stefanelli – le cui origini napoletane già ne suggeriscono l’appellativo di “Maradona del mare” – avrà ora la responsabilità commerciale di Costa in tutti mercati Region Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, Portogallo), di cui mantiene la gestione diretta, Dach (Germania, Svizzera, Austria), Americas (Nord e Sud America), International (Nord ed Est Europa e mercati emergenti).

«Sono entusiasta della nomina di Luigi dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità – ha dichiarato Muglia – È un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso allo sviluppo commerciale di Costa e all’esecuzione della nostra strategia».

Francesco Muglia, padovano, dopo aver maturato esperienza come trade marketing manager presso Danone, nel 2016 è entrato in Costa Crociere. Qui ha ricoperto le cariche di general manager Spain & Portugal, vice president global marketing ed executive board member & senior vice president global commercial, prima di assumere l’attuale nuovo ruolo.

Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni è entrato in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in diversi Paesi. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 ha assunto progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe Region.

«Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo di Costa – ha commentato Stefanelli – Nel corso degli anni, l’esperienza acquisita in tanti Paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e i relativi sistemi distributivi».