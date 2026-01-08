Costa spinge sulle crociere estive con promo e campagna

08 Gennaio 15:16 2026

Con l’anno nuovo arriva la speciale promozione All Inclusive di Costa Crociere, pensata per offrire ancora più valore agli ospiti e alla rete degli agenti di viaggi partner della compagnia. La promo spinge sull’early booking per la stagione estiva 2026, ed è attiva in concomitanza con la campagna di brand partita il 28 dicembre e live per otto settimane su tv, digital e social. Al centro – l’iniziativa si inserisce nella strategia globale Sea & Land Wonder Platform – itinerari iconici tra fiordi norvegesi, Grecia e Baleari.

La promo All Inclusive di Costa è valida per le prenotazioni effettuate dal 30 dicembre 2025 al 23 febbraio 2026, su crociere in partenza da marzo prossimo a febbraio 2027, e include il pacchetto bevande “MyDrinks” gratuito nelle tariffe All Inclusive e Super All Inclusive.

Gli ospiti potranno così usufruire di bevande illimitate, alcoliche e analcoliche, inclusi i cocktail, vivendo la propria vacanza in totale libertà e senza pensieri. Basta bloccare la crociera scelta con un acconto di 100 euro per persona al momento dell’acquisto.

Per i Soci C|Club la promozione prevede ulteriori vantaggi, grazie alla possibilità di ottenere fino a 5mila punti crociera extra in base al livello e in più, se si viaggia due volte entro il 30 aprile 2026, 10mila punti extra. Opportunità cumulabili con gli sconti dedicati fino al 20% e il cambio data di partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.

«Questa promozione nasce per aggiungere valore alla nostra offerta di vacanze, per gli ospiti e per gli agenti di viaggi nostri partner, incentivando l’early booking – specifica Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere – È un approccio che accompagna da molti anni le scelte strategiche della compagnia e che si concretizza ancora una volta nella solidissima partnership con la rete distributiva, chiamata a massimizzare la domanda che saremo in grado di creare grazie agli ingenti investimenti in comunicazione e a valorizzare il grandissimo livello di soddisfazione che stiamo registrando direttamente dai nostri ospiti per le innumerevoli innovazioni di prodotto».

A impreziosire tutta l’offerta crociere, gli esclusivi itinerari Sea & Land, luoghi unici raggiunti durante la navigazione, e le Land Destinations, con l’introduzione di un nuovo modello di classificazione delle esperienze a terra, suddivise in cluster (See it All, Icons, Extraordinary, Fun for Family).

