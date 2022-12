Costa Toscana sbarca a Dubai per l’inverno 2002/23

Costa Crociere schiera Costa Toscana a Dubai, al Dubai Harbour Cruise Terminal. Per tutto l’inverno 2022/23, la nave offrirà itinerari di una settimana nel Golfo Arabico. In totale saranno 13 crociere, dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, disponibili anche con il pacchetto “volo+crociera”.

Fino al 14 gennaio 2023, l’itinerario sarà dedicato a Emirati Arabi e Oman, con soste lunghe, anche di due giorni e una notte, a Dubai, Muscat e Abu Dhabi. Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare il nuovo anno. Dal 14 gennaio all’11 marzo, tornerà anche il Qatar tra le destinazioni visitate dalla nave, che comprenderanno Dubai, Doha, Muscat e Abu Dhabi.

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni per scoprire queste destinazioni, che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, c’è il giro in elicottero. Da non perdere anche il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell’Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno, o una escursione nel canyon del Wadi Al Arbeieen, con i suoi laghi e piscine d’acqua scavati tra le montagne colorate dell’Oman. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World per gli sportivi che amano la velocità e il mondo delle corse; il Warner Brothers World, per incontrare i famosi personaggi dei cartoon; e il Yas Waterworld, parco acquatico con 43 attrazioni tra scivoli, giochi d’acqua e piscine. Oppure rilassarsi sulla spiaggia dell’isola di Al Maya, a pochi minuti da Abu Dhabi, o visitare il Louvre, dove ammirare opere d’arte provenienti da tutto il mondo.

Per gli amanti del golf è disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che permetterà di giocare in alcuni dei più bei club del Golfo Arabico durante le soste della nave in porto.

L’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare da quella gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. I tre chef faranno scoprire le destinazioni attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito show, chiamato “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico.