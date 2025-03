Crociere, arrembaggio grandi navi nell’estate 2025

Princess Cruises si prepara al varo della Star Princess, seconda nave della classe Sphere e gemella di Sun Princess, previsto a ottobre. In- tanto quest’estate navigherà nel Mediterraneo con navi di ultimissima generazione e nuovi itinerari che toccheranno Spagna, Grecia e Tur- chia con partenze da Civitavecchia, Barcellona, Atene e imbarchi da Napoli. Invece 7 navi Prin- cess saranno in Alaska per suggestivi itinerari spedizione. Cunard, che ha di recente ampliato la flotta con l’arrivo della Queen Anne, prevede interessanti rotte estive nel Mediterraneo e in Nord Europa con la garanzia del miglior rap- porto qualità-prezzo.

Ideale per chi è alla ricerca di un’esperienza di lusso responsabile, con un mix di avventura e scoperta, Ponant propone crociere di 7 notti lungo la costa occidentale dell’Islanda a bordo di yacht di lusso con voli da/per Milano, tratta- mento all inclusive, open bar ed escursioni in- cluse.

NORWEGIAN CRUISE LINE

Norwegian Cruise Line si appresta al debutto ad aprile di Norwegian Aqua. Costruita da Fin- cantieri, la nuova ammiraglia da 3.571 passeg- geri vanta spazi ampliati e un design innovati- vo rispetto alle navi precedenti. Tra le novità più attese spicca l’Aqua Slidecoaster, un’attrazione senza precedenti che combina montagne russe e scivolo acquatico, offrendo un’esperienza adrenalinica su tre livelli. Mentre The Haven, l’area più esclusiva della nave, è stato ampliato con 123 suite, piscina a sfioro, spa all’aperto, ristorante e lounge riservate. Quest’estate Norwegian Aqua sarà impegnata in itinerari di 7 giorni nei Caraibi da Port Cana- veral, con tappe anche a Great Stirrup Cay, l’isola privata della compagnia alle Bahamas; da agosto a ottobre, la nave salperà da New York per Bermuda, per poi spostarsi a Miami per crociere nei Caraibi orientali.

Per l’estate Ncl ha quattro navi posizionate nel Mediterraneo per crociere da Civitavecchia, Trieste, Ravenna e Atene di almeno 9 giorni, che offrono anche overnight in alcuni porti di scalo per un’esperienza più immersiva. Nel Nord Europa si segnalano gli itinerari open jaw di Norwegian Prima da Southampton a Reykja- vik e viceversa, che combinano il fascino del- l’Islanda con la magia dei fiordi norvegesi. Grande attenzione anche all’Alaska, con sei navi dedicate e partenze dal centro di Seattle, garantendo così un accesso esclusivo alla sco- perta di questa destinazione.

ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL

Grande attesa da parte di Royal Caribbean International per l’arrivo nel mese di agosto dell’attesissima Star of the Seas, gemella di Icon of the Seas, che effettuerà crociere caraibiche da Port Canaveral (Orlando), in Florida, con scali anche a Perfect Day at CocoCay, l’iconica isola privata della compagnia alle Bahamas. L’intrattenimento a bordo prevede l’esclusiva assoluta di “Back to the Future: The Musical”, il pluripremiato show che ha conqui- stato Broadway e il West End.