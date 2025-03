Crociere di lusso, nasce Ponant Explorations Group

Il Gruppo delle crociere di lusso Ponant cambia nome dopo avere recentemente acquisito la maggioranza di Aqua Expeditions, compagnia specializzata in spedizioni fluviali e oceaniche, e si chiamerà Ponant Explorations Group.

Un nuovo nome e una nuova identità per il Gruppo che ora comprende tre compagnie di crociera: il marchio di punta Ponant Explorations; lo specialista della Polinesia francese Paul Gauguin Cruises, e Aqua Expeditions, che offre crociere fluviali in Vietnam, Cambogia e Perù e crociere oceaniche nelle Isole Galápagos, in Indonesia e, in futuro, anche alle Seychelles e in Tanzania.

La politica del nuovo Ponant Explorations Group è quella di «accelerare il suo sviluppo, consolidando al contempo la sua posizione in un mercato in piena espansione», come specificato in un’intervista con l’Echo Touristique, nell’autunno 2024, di Hervé Gastinel, il presidente della compagnia, che aveva annunciato il suo obiettivo a medio termine: raggiungere un miliardo di euro di fatturato.

Per riuscirci, la compagnia prevede la costruzione di nuove barche, come una barca a vela a emissioni zero pronta per il 2030, crociere in catamarano con il nuovo Spirit of Ponant, lungo 24 metri che può ospitare fino a 12 passeggeri, e un’offerta pre o post soggiorno a terra che ruota intorno alle crociere.