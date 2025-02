Crociere fluviali di lusso, AmaWaterways corteggia il mercato italiano

Viaggiare in crociera, non solcando i mari, ma navigando i fiumi più belli dell’Europa, dell’Asia, dell’Africa e dell’America del Sud, con navi progettate per essere come hotel 5 stelle d’acqua dolce e per contenere solo un numero limitato di fortunati croceristi.

Stiamo parlando di AmaWaterways, la compagnia californiana specialista in crociere fluviali di lusso ed esclusive presentata alle agenzie di viaggi romane e alla stampa durante una piacevole serata romana ospitata nei locali di Hespresso, ristorante che ricrea una stazione Liberty di fine ‘800.

Ad accogliere gli ospiti, il team di Gdsm Global Gsa che rappresenta la compagnia in Italia, con Selma Lakhial, cruise & multiple product supervisor, a fare da Cicerone per introdurre i presenti nell’esclusivo mondo AmaWaterways che offre vacanze certamente non per tutti, ma che possono essere soluzioni alternative ed affascinanti per visitare le città da un’altra prospettiva, proprio come giustamente specifica il motto della compagnia: “Se gli oceani ci portano nei Paesi, i fiumi ci portano ad attraversarli”.

AmaWaterways, nata dall’amore (Ama significa amore) per le barche da fiume di uno dei suoi fondatori, Rudi Schreiner scoperta negli anni ’70 dopo un viaggio in SudAmerica, è stata fondata nel 2002 da tre famiglie unite dalla stessa passione per i viaggi lungo i fiumi europei. Da allora la compagnia è cresciuta di anno in anno e conta attualmente 31 imbarcazioni divise tra Europa, Reno e Danubio, Portogallo, Colombia, Africa, Egitto, Vietnam e Cambogia, con una nuova in arrivo entro il 2026.

«L’offerta vacanza di Ama – spiega Selma – comprende 5 punti fondamentali: lusso, siamo crociere 5 stelle, gli unici sul mercato; offriamo un’esperienza di viaggio alternativa; garantiamo un privacy a bordo delle navi, che ospitano massimo 170 persone, grazie ad ampi spazi comuni e ad angoli intimi a bordo; abbiamo una cucina veramente eccellente e internazionale, con menù a la carte che propongono la cucina e i vini del Paese in cui si viaggia, ed è tutto veramente incluso, anche le bevande e i nostri aperitivi; abbiamo delle escursioni, anche queste incluse, di ogni genere: culturali, sportivi, a piedi, in pullman, in bicicletta».

Vero punto di forza della compagnia sono anche le cabine delle navi, tutte hanno una finestra sul fiume, perché la vista del paesaggio è parte fondamentale del viaggio, alcune hanno balcone alla francese, le suite dispongono di un vero e proprio terrazzino.

In particolare, nell’ultima nave varata la Ama Magna, che naviga sul Danubio, si è data ancora più importanza alla vita di bordo con ampie zone wellness, una spa, sessioni di sport da fare con un personal trainer o con classi di yoga sul ponte principale, di fronte a panorami mozzafiato, con una piscina riscaldata, (presente anche nelle altre navi).

Plus di ogni viaggio sono anche i servizi esclusivi che si possono vivere sulla nave e fuori, si va da una cena chef table con lo chef presente che cucina per i commensali (anche questa inclusa nel prezzo del biglietto), a master class di cucina; l’intrattenimento è sempre di alto livello con la partecipazioni di attrazioni e artisti locali. Per la vita a terra, tanti i servizi speciali offerti, dai trekking guidati, ad escursioni su misura, fino ad un servizio dedicato ai croceristi golfisti che li accompagna e li assiste sui campi.

«Le nostre crociere sono davvero tante – continua Selma – solo sul Danubio ne abbiamo 24, e da poco, abbiamo aggiunto all’offerta la Colombia con due crociere di 7 notti lungo il fiume Magdalena, ma rimangono sempre un must le crociere sul Nilo, anche se al pubblico italiano piace molto la crociera lungo il Danubio».

Tra le novità 2025, proprio il nuovo itinerario “Best of Danube”, 7 notti per esplorare i tesori della storia imperiale europea toccando città iconiche come Melk, Bratislava, Vienna e Budapest; la riproposta di una crociera dedica al benessere: la “Celebretion of Wellness River Cruises”, con uno specifico programma fitness e benessere, e un viaggio esclusivo lungo il Nilo che prevede visita privata alla tomba della regina Nefertari e un pranzo speciale al Palazzo presidenziale di Abden, oltre alla novità Colombia.

«Al momento – specifica Selma – i nostri clienti sono maggiormente del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda; per l’Europa abbiamo tanti spagnoli e francesi, dall’Italia, nel 2024, hanno viaggiato con noi circa 200 persone, ma stiamo lavorando per stimolare il mercato, per questo abbiamo da poco realizzato il sito in italiano, accessibile attraverso il portale B2B di Global Gsa e stiamo cercando guide che parlino anche italiano per i tour».