Crociere, food&beverage multietnico a bordo di Norwegian Aqua

Norwegian Cruise Line aggiunge nuove esperienze culinarie dedicate ai suoi ospiti a bordo di Norwegian Aqua, la nuova nave della compagnia e la prima della classe Prima Plus, che salperà ad aprile 2025 e offrirà diverse nuove proposte tra cui, Sukhothai, il primo ristorante in assoluto di Norwegian di specialità thai, la Planterie, che offre un menù completo a base vegetale e lo Swirl Wine Bar, un nuovo wine bar esclusivo ed elegante.

Il SUKHOTHAI

Il ristorante Sukhothai è caratterizzato da un menù eclettico con tradizionali offerte con sapori creativi e dinamici. Gli ospiti assaggeranno una nuova interpretazione dei piatti tradizionali, come il pollo agli anacardi thailandesi e molto altro. Il design, curato dallo studio londinese Smc Design, unisce in un armonioso insieme elementi tradizionali e contemporanei. I clienti che sceglieranno il Sukhothai, al ponte 17, saranno accolti con un’atmosfera calda caratterizzata da lampade a sospensione in bambù e carta di riso,

LA PLANTERIE

Situato nella Indulge Food Hall, sul ponte 8, il nuovo ristorante offrirà piatti a base vegetale e altre opzioni salutari. Il menù di Planterie includerà pietanze quali la Southwest Bowl con tempeh affumicato e la Mediterranean Goddess Bowl ricca di deliziose verdure speziate, tabbouleh e carote arrostite al miele.

SWIRL WINE BAR

In anteprima a bordo della Norwegian Aqua ci sarà anche lo Swirl Wine Bar, una moderna wine lounge che trova il perfetto equilibrio tra esclusività e accessibilità per un’esperienza unica e intima ospitata sul ponte 6 tra il famoso Whiskey Bar e Hasuki, il ristorante in stile hibachi. Il locale presenterà un menù completo di vini al calice, e un’estesa lista di annate rare e premium. Ideata dallo studio di Miami Studio Dado, l’architettura del luogo si ispira alla curvatura e accattivante bellezza del sorprendente Antelope Canyon in Arizona. Le tonalità dai colori caldi completate da linee orizzontali a cascata e i tocchi di azzurro creano un perfetto spazio invitante e incantevole per far rilassare gli ospiti.

«Scoprire nuovi sapori ed esperienze culinarie è una parte così memorabile di ogni vacanza, specialmente quando viene condivisa con coloro che contano di più – dichiara David J.Herrera, president di Norwegian Cruise Line – Espandendo la nostra pluripremiata offerta f&b, non vediamo l’ora di dare vita a nuovi concept sulla Norwegian Aqua, continuando a proporre un’ampia varietà di opzioni e il valore della compagnia».

Dai nuovi design ai posti a sedere ampliati, Norwegian Aqua presenterà ristoranti e lounge migliorati, già presenti sulla Prima Class, come la Commodore Room, il ristorante che rende omaggio alla narrativa epica della stanza del capitano, con eleganti mobili antichi in legno, oppure il Metropolitan, il moderno cocktail bar che ha vinto il Vibe Vista Award 2024 per il “Best Beverage Program”.

Anche il Penrose Bar, il Waves Pool Bar, The Local Bar & Grill e l’Hasuki, presenteranno nuovi design.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Norwegian Cruise Line