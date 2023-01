Crociere, Ncl torna in Australia dopo tre anni

Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, Ncl è tornata in acque australiane. Norwegian Spirit è entrata per la prima volta nel porto di Sydney con a bordo ospiti di oltre 20 nazionalità.

La nave è stata oggetto di un restyling da 100 milioni di dollari, il più costoso ed esteso mai realizzato da Norwegian Cruise Line. Norwegian Spirit navigherà nel continente per la stagione invernale 2022/2023, raggiungendo destinazioni in Australia e Nuova Zelanda.

Si potrà scegliere tra sette crociere open jaw (in cui porto di imbarco e di sbarco non coincidono) fino a marzo 2023 da Sydney e Auckland, possono essere esplorate destinazioni come Napier, Tauranga e Fiordland in Nuova Zelanda e Melbourne, Burnie ed Eden in Australia.

Norwegian Spirit poi tornerà nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023.

«L’Australia e la Nuova Zelanda sono mercati incredibilmente importanti per noi, sia come mercato di partenza sia come destinazione, e siamo intenzionati a rimanere in questa regione a lungo – ha commentato Harry Sommer, president e chief executive officer di Norwegian Cruise Line – Sono entusiasta di essere qui personalmente per celebrare il nostro ritorno in Australia dopo una pausa di tre anni e di unirmi ai festeggiamenti».

Il ministro del New South Wales (Nsw) per i Trasporti, i Veterani e Western Sydney David Elliott ha aggiunto: «Il Nsw è la capitale australiana delle crociere. Prima della pandemia, l’Australia era il mercato crocieristico in più rapida crescita, con la nostra regione in testa al settore. La stagione estiva è stata migliore del previsto e ora è entusiasmante vedere il ritorno di Norwegian Cruise Line sulle nostre coste dopo una pausa di tre anni».

Norwegian Spirit, con una capacità di 2.032 ospiti in doppia occupazione, è stata completamente ridisegnata nel 2020 da prua a poppa pensando soprattutto agli adulti, vanta novità come la Thermal Suite nella Mandara Spa, che comprende una spa, una sauna, una doccia e lettini riscaldati con vista sull’oceano; la piscina Spice H2O si trasforma in un cocktail lounge e in nightclub all’aperto al tramonto.

Gli ospiti potranno godere di un’esperienza enogastronomica con piatti personalizzati in base alle mete visitate, come il rack of lamb arrostito e il barramundi alla griglia. Una scelta della compagnia che punta anche a sostenere produttori e fornitori locali. La selezione di vini locali comprende le migliori etichette australiane e neozelandesi come Wynn’s Coonawarra e Wolf Blass della Barossa Valley, 19 Crimes dell’Australia sudorientale, Matua Marlborough della Nuova Zelanda e Georg Jensen Hallmark Cuvee della Tasmania.