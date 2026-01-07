Cuba ko, chiude la sede francese di Havanatour

Havanatour, il più grande tour operator cubano, di proprietà del governo, con diverse sedi internazionali, ha cessato le sue operazioni nella filiale francese di Parigi, dal primo gennaio 2026.

Il tour operator non è riuscito a rinnovare il suo contratto di assicurazione per il 2026 con Hiscox e non ha trovato un sostituto.

È quanto riporta L’Echo Touristique. Secondo il magazine francese, Havanatour Francia ha inviato una lettera ai suoi clienti in cui spiega che presenterà una “dichiarazione di insolvenza“, che significa che non ha più risorse economiche per operare.

PARTENZE ANNULLATE

I viaggi del 2026 commercializzati dal t.o. fallito sono annullati. Le agenzie di viaggi possono riproteggere i clienti con altri partner. È a loro carico trovare un‘alternativa simile, in prestazioni e in prezzo. Se il cliente accetta la nuova proposta, deve pagare l’eventuale differenza di prezzo. In caso contrario, deve confermare il suo rifiuto per iscritto. Quindi, il distributore dovrà annullare la pratica e procedere al rimborso completo.

CRISI SENZA PRECEDENTI

A Cuba, dal 2020 , l’industria turistica sta attraversando una crisi senza precedenti . A differenza di destinazioni concorrenti come Cancun o Punta Cana, che si sono riprese dopo la pandemia, l’isola ha visto crollare il suo turismo e la situazione sta man mano peggiorando anche a causa delle forti tensioni diplomatiche con gli Stati Uniti .

Alla fine del 2025, il ministro dell’Economia e della Pianificazione di Cuba, Joaquín Alonso Vázquez, ha riconosciuto che le previsioni ufficiali dei visitatori internazionali sono state disattese: l’isola ha registrato meno di due milioni di turisti, un quarto in meno del previsto.

I (PESSIMI) NUMERI DEL TURISMO

Le entrate alla fine del 31 dicembre sarebbero di circa 917,4 milioni di dollari, il 75,8% del previsto, mentre i visitatori stranieri sarebbero di circa 1,9 milioni, il 73,1% della stima ufficiale, di 2,6 milioni di clienti.

Il numero di viaggiatori è quindi il peggior record annuale del settore turistico cubano dal 2003, senza contare i tre anni che hanno subito effetti derivanti dalla pandemia di Covid-19.

Cuba ha ricevuto 2,4 milioni di turisti nel 2023 e 1,6 milioni nel 2022, secondo i dati ufficiali, in calo rispetto ai 4,6 milioni alla fine del 2018 e ai 4,2 milioni del 2019.

Nel 2024 il numero di visitatori è sceso a 2,2 milioni, il peggior record in 17 anni, molto lontano dal record assoluto nel 2018 (4,7 milioni di visitatori).