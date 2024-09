Cybersecurity nel trasporto aereo: Sita lancia il sistema Managed Nac

Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha annunciato il lancio della nuova soluzione di hardening della cybersecurity, Managed Nac (Network Access Control). Si tratta di una soluzione innovativa progettata per salvaguardare le infrastrutture critiche di aeroporti e compagnie aeree, per rispondere alla crescente domanda di accesso sicuro e affidabile per gli utenti finali e le risorse.

Con l’aumento delle minacce all’infrastruttura digitale, soprattutto in ambienti complessi come gli aeroporti, Sita Managed Nac vuole offrire una protezione di livello per le comunicazioni di rete locale (Lan) e Lan wireless, con ulteriori livelli di controllo di identificazione e segmentazione della rete. La soluzione vuole garantire che aeroporti e compagnie aeree rispettino gli standard di sicurezza dell’industria, mantenendo l’efficienza operativa e proteggendo i sistemi dei passeggeri.

«La richiesta di controlli di accesso alla rete sicuri e affidabili è più che mai elevata, in particolare negli aeroporti, dove la segregazione del traffico e dei dispositivi è fondamentale nelle diverse aree dell’infrastruttura aeroportuale e nelle zone di sicurezza – ha dichiarato Martin Smillie, senior vice president di Sita per communications and data exchange – Con l’intensificarsi delle minacce esterne all’infrastruttura digitale, questa soluzione assicura che i sistemi di comunicazione essenziali siano sempre all’avanguardia, con protezioni integrate nei punti di accesso e negli switch. Sita Managed Nac fornisce completa visibilità e controllo sulle reti di comunicazione, permettendo ai clienti di monitorare chi accede a cosa, quando e da dove».

Managed Nac, inoltre, è in linea con le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica delle autorità come l’agenzia statunitense Transportation Security Agency (Tsa) e l’Airport Council International (Aci).

Progettata per integrarsi con il prodotto Campus Network, la soluzione Managed Nac, inoltre, offre un controllo dell’accesso basato sull’identità e l’applicazione di criteri basati sulla piattaforma Ciso, Identity Service Engine (Ise). Con l’utilizzo del modello di sicurezza Zero Trust ogni richiesta di accesso è autenticata, autorizzata e continuamente convalidata, per assicurare che solo i dispositivi e gli utenti verificati possano connettersi alla rete. Ciò riduce significativamente il rischio di accesso non autorizzato e di potenziali violazioni.