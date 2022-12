Da Ota Viaggi ad Amalfi: i premiati agli Mhr Awards 2022

Serata di gala al Th Carpegna Palace a Roma per gli Mhr Awards, i premi ideati da Media Hotel Radio per la filiera turistica e in particolare per le eccellenze dell’ospitalità. Tra i numerosi premiati dell’edizione 2023, il tour operator Ota Viaggi con la motivazione “di aver saputo mantenere vivo i dialogo tra tour operator e agenti di viaggi e aver raccolto le sfide che l’emergenza pandemica ha prodotto nel turismo organizzato, con l’unico obiettivo di un pieno rilancio del settore”. Il riconoscimento è stato ritirato dal direttore commerciale del t.o., Massimo Diana, che ha sottolineato come «gli operatori del settore stanno reagendo con coraggio e creatività. Noi italiani – ha dichiarato – quando ci impegniamo a far bene le cose, sappiamo farle meglio di tanti altri, ma devono consentirci di lavorare al meglio e far sì che noi si possa primeggiare nel mondo sempre più competitivo dei viaggi e delle vacanze».

Per la categoria “Destinazioni” l’Mhr Award è andato alla città di Amalfi, rappresentata dal suo sindaco Daniele Milano, per aver espresso “un costante impegno da parte dell’amministrazione comunale per lo sviluppo del turismo locale e aver adottato misure coraggiose e incentivanti come l’istituzione della “no bus zone” per consentire la fruizione del territorio con basso impatto ambientale”.

Altro premio all’insegna della sostenibilità è andato, per la categoria “Ristoranti” al Don Alfonso di Sant’Agata sui due Golfi. La Famiglia Iaccarino, proprietaria del locale, ha deciso di chiudere temporaneamente il ristorante per effettuare radicali lavori di ristrutturazione green, utilizzando tutto materiale ecosostenibile e affiancando a questa operazione una intensificazione nella lotta alla “chimica alimentare”, rigenerando un terreno locale di parecchi ettari con una coltivazione di prodotti della terra senza contaminazioni.

Mentre per la categoria “Innovazione” il premio è andato a Ihg – Italian Hospitality Group per aver lanciato il metaverso con una formula di visita virtuale, ma accurata, delle strutture alberghiere, che anticipa e incentiva l’esperienza fisica in albergo.

A conclusione della serata è stato consegnato anche l’Mhr Award per la categoria “Donne” a Marina Lalli, presidente di Federturismo, per l’alto profilo imprenditoriale che ha saputo preservare ricoprendo un importante incarico come quello di guidare la federazione che in Confindustria rappresenta l’intera filiera del turismo italiano. A ritirare il premio per conto della Lalli è stato il presidente del Convention Bureau Roma & Lazio, Stefano Fiori.