Da PrimeClass a Natoo, le novità shop e lounge a Fiumicino

Sono tre i nuovi progetti realizzati all’interno dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino da Augusto Contract, hospitality & foodservice general contractor in Italia e all’estero.

All’interno del Terminal 1 appena rinnovato, sono state allestite due Lounge upscale al Piano Mezzanino e il locale Natoo | Healthy All the Way presso il Molo A31-59.

PrimeClass Lounge, inaugurata il 3 aprile, è stata la prima attività commerciale ad aprire nella nuova area del Terminal 1 dello scalo capitolino, adibita ai voli dello Spazio Schengen. Augusto Contract ha realizzato tutto l’arredo custom per i servizi di accoglienza, relax e ristorazione in uno spazio di circa 410 mq. Al centro un grande tavolo in cui vengono serviti cocktail e aperitivi caratterizza l’intero spazio, tutto con un’impronta stilistica moderna ed elegante. I pannelli divisori in ferro verniciato, numerosi e posizionati per separare le diverse aree, accentuano l’immagine contemporanea dello spazio di ospitalità. Dotata dei migliori servizi, PrimeClass Lounge è realizzata come ambiente ideale per assicurare il massimo comfort al relax dei viaggiatori. Cibo di alta qualità e bevande d’autore sono servite nell’area bar dedicata e aperta tutto il giorno.

ll 5 aprile è stata aperta la Plaza Premium Lounge di circa 360 mq, un ambiente unico, pur suddiviso in spazi adibiti a tanti servizi di accoglienza, ristorazione e bar, relax e cura.

I divisori stessi sono parte caratterizzante dell’ambiente, assumendo a loro volta specifiche funzionalità. La realizzazione romana aggiunge l’ispirazione data dalla bellezza della cultura, dell’arte e dell’architettura italiana. Materiali, colori, accurate finiture hanno l’obiettivo di creare un ambiente high-end e rilassante, ideato per assicurare agli ospiti la migliore travel experience nel comfort più curato.

Situato nell’area d’imbarco A31-59, il nuovo punto vendita Natoo Healthy All The Way – inaugurato il 13 aprile – offre un’ampia scelta di cibi salutari e di alta qualità per i viaggiatori. Natoo è un punto di riferimento per tutti quei consumatori che hanno a cuore un’alimentazione sana ed equilibrata e soddisfa anche le esigenze di quanti hanno fatto scelte vegane, vegetariane o gluten free. Il grande bancone centrale dai colori chiari, i frigoriferi luminosi, le pannellature sagomate in legno per decorare il soffitto disegnano uno spazio che accoglie il cliente immergendolo in una nuova esperienza di gusto.

Il market corner, realizzato con una scaffalatura leggera in metallo e box in legno, rappresenta un valore aggiunto del format che affianca al piacere della sosta quello dell’acquisto di un regalo o di un souvenir.