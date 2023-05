Dagli impianti di risalita ai treni panoramici: fattore trasporti ad alta quota

C’è poi il nodo dei costi, come sottolinea Ghezzi: «Gli impianti hanno costi infrastrutturali alti e ammortizzarli tenendoli aperti in estate spesso non è una opzione percorribile. Solitamente gli impianti aperti in montagna durante l’estate sono un terzo, rispetto a un quarto di dieci anni fa, ma è un accesso all’alta quota per fare attività outdoor. In altre parole un’apertura deve essere sostenibile».

Un’altra mobilità ad hoc per godersi la montagna è quella allestita da tanti anni dalla Ferrovia Retica con il Bernina Express, uno dei treni più famosi al mondo. Con i suoi binari ferroviari più alti d’Europa e più ripidi del mondo, il “trenino rosso” offre un viaggio unico attraverso 55 gallerie e oltre 196 ponti. Accanto a questa un’altra tratta meno conosciuta in Italia e Patrimonio Mondiale dell’Unesco, la linea ferroviaria dell’Albula, che da St. Moritz conduce fino a Coira la capitale del Cantone dei Grigioni e la città più antica della Svizzera. Così come Deutsche Bahn che questa estate offrirà 5 collega- menti quotidiani per raggiungere l’Alto Adige, l’Austria (Innsbruck) e la Germania (Monaco di Baviera), coniugando la mobilità turistica alla sostenibilità.