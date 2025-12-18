Dal Saf alla cybersecurity: le compagnie aeree italiane alla Camera

Innovazione, sostenibilità e sviluppo condiviso della connettività aerea in Italia: questi i temi e gli impegni illustrati dagli esponenti di alcune compagnie aeree nel corso di un confronto alla Camera dei deputati, promosso da Ita Airways e dal presidente della Commissione Trasporti Salvatore Deidda.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti di Enac, insieme a Ita, Neos, Aeroitalia, Air Dolomiti e Sky Alps, è stato fatto il punto sullo stato e sulle prospettive del trasporto aereo in Italia concentrandosi soprattutto sui temi della sicurezza, sostenibilità, competitività e sul ruolo delle compagnie con certificato di operatore aereo (Coa) nazionale.

In particolare, è stata ribadita una forte attenzione alla competitività dei vettori italiani nel contesto europeo, con un mirato impegno alla sostenibilità ambientale, grazie a strategie in linea con gli obiettivi europei, primo fra tutti l’utilizzo del Saf – Sustainable Aviation Fuels e la necessità di investimenti per ridurre le emissioni e modernizzare il trasporto aereo. Evidenziato anche l’impegno delle compagnie italiane nella sicurezza e cybersecurity.

In particolare, in Ita Airways – come ha ricordato il ceo Joerg Eberhart sul suo profilo LinkedIn – è stato già fatto un investimento di circa 100 milioni di euro in innovazione, efficienza operativa e sicurezza e ora con tecnologie predittive, cloud e intelligenza artificiale si stanno rafforzando le architetture “zerotrust” e il monitoraggio cyber h24 per rafforzare la sicurezza del servizio aereo.

Il messaggio condiviso emerso dall’incontro alla Camera è che il trasporto aereo è un “bene pubblico” da costruire e tutelare insieme, dalle aerolinee alle autorità preposte.