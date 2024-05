Dalle famiglie all’adults only: l’offerta multitarget di Viva Resorts

Otto resort per differenti tipologie di clientela: è l’offerta multitarget firmata Viva Resorts by Wyndham, la catena che punta sulla customer experience ideale, attraverso la collaudata formula dell’all inclusive. L’ampia scelta di soluzioni ricettive nelle otto strutture, che presto diventeranno nove, spazia dal Viva V Samaná by Wyndham adult only in Repubblica Dominicana al Viva Fortuna Beach by Wyndham a Bahamas, ideale per famiglie.

«La composizione dei target nei nostri resort è molto bilanciata, a conferma della capacità di soddisfare esigenze e aspettative di una clientela varia – spiega Giuliana Carniel, vice president sales and revenue manager Viva Resorts by Wyndham – Nel dettaglio, il nostro bacino di riferimento è rappresentato per il 20% dagli under 30, per il 25% dalle coppie, per il 30% dalle famiglie, mentre gli ospiti silver sono il 25% del totale. I clienti sono sempre più informati e consapevoli: scelgono di trascorrere una vacanza presso i nostri resort, confidenti di poter realizzare i propri desideri e di trovare un servizio all’altezza delle aspettative. La personalizzazione dell’offerta risulta sempre più strategica e rappresenta la principale leva sulla quale spingiamo per intercettare i target in linea con la nostra proposta».

Nella strategia focalizzata sulla clientela Viva Resorts by Wyndham si è concentrata su alcune fasce come il target young ovvero gli ospiti under 30, sempre alla ricerca di programmi di intrattenimento e attività sportive. Si tratta di un cluster in crescita e sul quale la catena sta investendo, a partire dall’innovativa formula dei Viva Vibe lanciata questa primavera: un format che spinge l’acceleratore sui programmi di entertainment, in particolare sui party tematici proposti in tutte le strutture. I giovani prediligono gli esuberanti Viva Dominicus Beach by Wyndham a Bayahibe (Repubblica Dominicana) e Viva Maya by Wyndham (in Messico); differentemente dagli ospiti italiani, clienti di altri mercati scelgono anche il Viva Tangerine by Wyndham a Cabarete (Repubblica Dominicana), autentica mecca degli sport acquatici. A Cabarete, infatti, si tengono ogni anno i campionati mondiali di kite surfe e presso il Viva Tangerine by Wyndham sono offerte lezioni gratuite.

C’è poi il target family, che apprezza la flessibilità dei servizi dedicati ai più piccoli, a partire dal Vivito Club (miniclub 4-12 anni) che garantisce fasce orarie molto estese, fino a 12 ore, sette giorni a settimana, così che i genitori possano all’occorrenza ritagliarsi i propri spazi. Un’attività che riscuote molto successo fra i bambini (e non solo!) è il trapezio, perché è un’esperienza impossibile da vivere nella realtà domestica. I resort che ne sono provvisti sono Viva Dominicus Beach by Wyndham a Bayahibe (Repubblica Dominicana), Viva Maya by Wyndham (in Riviera Maya) e Viva Fortuna Beach by Wyndham (Bahamas). Scelto soprattutto da viaggiatori di altri mercati rispetto all’Italia, il Viva Heavens by Wyndham a Puerto Plata è stato trasformato da adults only a family riscuotendo grande successo. Va sottolineato, inoltre, che le famiglie apprezzano molto la comodità di effettuare le escursioni in barca, partendo direttamente dai resort, così da limitare gli spostamenti dei più piccoli.

Mentre per il target coppie, che si conferma tra quelli storici per la catena, sta mostrando di apprezzare sempre più i resort soprattutto per le proposte “romance”, ovvero quelle legate ai momenti di celebrazione della vita a due, come l’ufficializzazione dei fidanzamenti, rinnovo dei voti.

In tale ottica il resort romantico per eccellenza è il Viva V Samaná by Wyndham, in Repubblica Dominicana, riservato ai maggiori di 18 anni e con spazi che garantiscono massima privacy anche durante i festeggiamenti. Anche il Viva Azteca by Wyndham in Riviera Maya è particolarmente apprezzato, grazie al suo ristorante Xul-Ha sopraelevato, con affaccio sulla giungla e verso la spiaggia infinita, una cornice scenografica in cui viene inserito il gazebo per la celebrazione del rito pre-ispanico sciamanico. Le Bahamas sono una meta iconica per le coppie; così come il Viva Fortuna Beach by Wyndham che gode il privilegio di non avere strutture adiacenti; la clientela italiana lo sceglie soprattutto in estate, quando è attivo il collegamento diretto di Neos.

Infine c’è il target silver caratterizzato dalla disponibilità a viaggiare in qualsiasi periodo dell’anno, prenotando anche soggiorni di lunga durata, mediamente di tre settimane. I resort più apprezzati sono statisticamente il Viva Dominicus Palace by Wyndham a Bayahibe (Repubblica Dominicana) e il Viva Azteca by Wyndham (Messico), che vantano un alto livello di comfort e un’animazione più soft rispetto ad altri resort.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Viva Resorts by Wyndham