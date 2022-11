Dat apre le vendite per i voli su Lampedusa e Pantelleria fino a giugno 2023

Vendite aperte sul proprio sito e su tutti i canali distributivi per i voli Dat Volidisicilia, la compagnia aerea danese che ha vinto la nuova assegnazione in procedura d’emergenza per i collegamenti tra Sicilia e isole di Lampedusa e Pantelleria. Una ripartenza che corona quattro anni di mandato quale operatore dei collegamenti in regime di continuità territoriale tra la Sicilia e le isole.

Come ha spiegato Luigi Vallero, direttore generale della compagnia aerea, «siamo molto lieti di essere arrivati a questo punto e di poter fare un consuntivo più che positivo delle nostre attività in Italia. Questo risultato evidenzia il forte legame sviluppatosi tra la nostra compagnia aerea e il territorio in oltre 4 anni e mezzo grazie a un’operatività affidabile, regolare e puntuale. Molte sono state le attività commerciali e di marketing che ci hanno visto promuovere il territorio e in particolare le due isole di Lampedusa e Pantelleria non solo in alta stagione ma anche nei periodi di bassa stagione con offerte tariffarie particolarmente appetibili e con pacchetti turistici in accordo con gli operatori locali».

Vallero ha poi proseguito ricordando: «I numeri parlano chiaro, malgrado i due anni di emergenza epidemiologica che hanno drammaticamente rallentato i flussi dei viaggiatori. In questi quattro anni e mezzo abbiamo sfiorato la quota di 1 milione di passeggeri, obiettivo che avremmo raggiunto se non avessimo dovuto confrontarci con la complessa situazione contingente, operando 26 mila voli con punte di 24 voli giornalieri e con una puntualità pari al 90%. Abbiamo operativi in Sicilia da 2 a 4 aeromobili Atr 72 a 66 posti e impieghiamo tra diretti ed indiretti più di 100 dipendenti, in buona parte maestranze locali. Ora siamo finalmente in grado di mettere in vendita i nostri voli a partire dal 1° dicembre fino al 30 giugno 2023 con la grande novità del collegamento bisettimanale invernale ogni giovedì e domenica tra Pantelleria e Catania. Le nuove tariffe proposte, come previsto dal bando, risulteranno mediamente più basse del 30% rispetto a quelle precedentemente applicate malgrado la complessa congiuntura internazionale che ha visto il rincaro generale dei beni e in particolare per quanto ci riguarda del carburante e delle parti di ricambio».

Dat opera in Italia con il marchio Volidisicilia dal 1° Luglio 2018 come assegnataria fino a Giugno 2023 dei collegamenti in Oneri di Servizio Pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. In Italia utilizza fino a 4 aeromobili operando più di 6 mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore.