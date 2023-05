Debutto a Milano per l’hotel 4 stelle multitarget Quark

Ha fatto il suo debutto ufficiale il nuovo Quark Hotel a Milano, che vuole posizionarsi sul mercato come oasi urbana a 4 stelle e punta a diventare un riferimento cittadino dove poter coniugare business e leisure.

Forte di un progetto innovativo e trasversale – che guarda al futuro di Milano come capitale degli affari, della moda e del design, ma anche come metropoli glamour e divertente perfetta per un weekend di piacere – il Quark Hotel è stato completamente ripensato come una struttura ibrida.

Situato in via Lampedusa, nel cuore del quartiere Vigentino, Quark Hotel Milano dispone di 283 camere, nel dettaglio 16 camere Superior di 28 mq, 128 Junior Suite di 36 mq, 60 Family Suite da 44 mq, 12 Apartment Family Suite da 66 mq e infine 52 camere dello Studios’ Floor al 5° piano (da 36 a 50 mq), destinate a soggiorni ibridi e long stay. Tutte dal design contemporaneo, con arredi e corredi curati dallo studio di architettura CaberlonCaroppi..

L’intera offerta gastronomica di Quark Hotel Milano è curata dallo chef stellato Andrea Ribaldone, nuovo sigillo di una solida collaborazione con il Gruppo Aries, che porta così una proposta di alta qualità in una zona periferica di Milano.

A completare le dotazioni dell’albergo un centro congressi su tre livelli, con una superficie complessiva di 6.200 metri quadrati, 42 sale meeting di cui due plenarie da 800 e 1.450 metri quadrati, quest’ultima in grado di ospitare oltre 1.500 persone. Presenti anche un parcheggio esterno e un garage per 90 auto al coperto.